Yini i-Two-Factor Authentication? Isendlalelo Esengeziwe Sokuvikelwa Kwe-akhawunti Ye-inthanethi

Isifinyezo: Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili (i-2FA) isilinganiso sokuphepha esidinga abasebenzisi ukuthi banikeze izinhlobo ezimbili ezihlukene zokuqinisekisa ukuze baqinisekise ubunikazi babo. Yengeza isendlalelo esengeziwe sokuvikela kuma-akhawunti aku-inthanethi futhi inciphisa ubungozi bokufinyelela okungagunyaziwe kanye nokwebiwa kobunikazi.

Esikhathini samanje sedijithali, indlela evamile yokungena ku-akhawunti ngegama lomsebenzisi nephasiwedi ayisanele. Amagama ayimfihlo angonakaliswa kalula noma ebiwe, okuholela ekufinyeleleni okungagunyaziwe kanye nokuntshontshwa kobunikazi. I-Two-Factor Authentication ibhekana nalokhu kuba sengozini ngokudinga uhlobo lwesibili lokuhlonza, okwenza kube nzima kakhulu kubantu abanonya ukuthola ukufinyelela ku-akhawunti.

Nge-2FA, abasebenzisi ngokuvamile kudingeka banikeze okuthile abakwaziyo, njengephasiwedi, nokuthile abanakho, njengekhodi yokuqinisekisa yesikhathi esisodwa ethunyelwa kumakhalekhukhwini wabo. Le nhlanganisela yezinto ezimbili iqinisekisa ukuthi noma isici esisodwa sisengozini, i-akhawunti ihlala ivikelekile.

Ukusebenzisa i-2FA akudingi ihadiwe ekhethekile noma ulwazi olunzulu lobuchwepheshe. Izinkundla eziningi eziku-inthanethi nezinsizakalo zinikeza usekelo olwakhelwe ngaphakathi lwe-2FA, futhi abasebenzisi bangayinika amandla kalula ngezilungiselelo zabo ze-akhawunti. Uma isinikwe amandla, umsebenzisi uzoyalwa ukuthi anikeze isici sokuqinisekisa esengeziwe noma nini lapho ezama ukungena ngemvume.

Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili sekubaluleke kakhulu njengoba inani lezinsongo eziku-inthanethi nokuphulwa kwedatha liqhubeka nokukhuphuka. Inikeza isendlalelo esengeziwe sokuvikela esikwazi ukumelana namasu avamile okugebenga, njengokuhlasela kobugebengu bokweba imininingwane ebucayi kanye nemizamo enonya yokuqagela amagama ayimfihlo.

Ngokudinga abasebenzisi ukuthi banikeze izinhlobo ezimbili ezihlukene zokuhlonza, Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili kunciphisa kakhulu ingcuphe yokufinyelela okungagunyaziwe futhi kuqinisekisa ukuthi ulwazi lomuntu siqu luhlala luphephile futhi luvikelekile.

Ukuqinisekisa Kweziqu Ezimbili Kusebenza Kanjani

I-Two-Factor Authentication (2FA) isebenza ngokwengeza isendlalelo esengeziwe sokuqinisekisa kunqubo yokungena ngemvume. Esikhundleni sokuthembela kuphela egameni lomsebenzisi nephasiwedi, abasebenzisi kudingeka banikeze uhlobo lwesibili lokuhlonza ukuze bafakazele ubunikazi babo.

Ukuhamba komsebenzi okujwayelekile kwe-2FA imi kanje:

Isinyathelo 1: Igama lomsebenzisi nephasiwedi

Abasebenzisi baqala ngokufaka igama labo lomsebenzisi nephasiwedi, njengoba bebengenza enqubweni yokungena evamile.

Isinyathelo sesi-2: Ikhodi yokuqinisekisa

Ngemuva kokufaka imininingwane yabo, abasebenzisi bayalwa ukuthi banikeze ikhodi yokuqinisekisa. Le khodi ivamise ukuthunyelwa kudivayisi ethenjwayo, njengeselula, nge-SMS noma ekhiqizwa uhlelo lokusebenza lokufakazela ubuqiniso.

Isinyathelo sesi-3: Ukufaka Ikhodi Yokuqinisekisa

Abasebenzisi bafaka ikhodi yokuqinisekisa abayitholile ekwazisweni kokungena ngemvume. Le khodi ihlukile futhi iyazwela, ngokuvamile iphelelwa yisikhathi ngemva kwesikhathi esifushane.

Isinyathelo sesi-4: Ukuqinisekisa Okuphumelelayo

Uma ikhodi yokuqinisekisa ifakwe kahle, umsebenzisi unikezwa ukufinyelela ku-akhawunti yakhe. Izinto ezimbili, igama lomsebenzisi/iphasiwedi kanye nekhodi yokuqinisekisa, ngokuhlangene ziqinisekisa ubunikazi bomsebenzisi, zinikeze isendlalelo esingeziwe sokuphepha.

Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili kungase futhi kusebenzise ezinye izindlela zokuqinisekisa, njenge-biometrics (izigxivizo zeminwe noma ukubonwa kobuso) noma amathokheni ehadiwe (okhiye be-USB). Indlela ethize esetshenziswayo ingahluka kuye ngeplatifomu noma isevisi esebenzisa i-2FA.

Ngemuva kwezigcawu, ikhodi yokuqinisekisa ikhiqizwa kusetshenziswa i-algorithm esekelwe kukhiye oyimfihlo ohlukile kumsebenzisi ngamunye nesikhathi samanje. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ikhodi isebenza isikhathi esifushane kuphela, kuvimbela ukuhlaselwa kwe-replay noma ukusetshenziswa kwamakhodi antshontshiwe.

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili kufanele kunikwe amandla kuyo yonke i-akhawunti ekusekelayo, ikakhulukazi kuma-akhawunti aqukethe ulwazi olubucayi noma imininingwane yezezimali. Ngokudinga ukusetshenziswa kwakho kokubili igama lomsebenzisi/iphasiwedi kanye nekhodi eyengeziwe yokuqinisekisa, kuthuthukisa kakhulu ukuvikeleka kwama-akhawunti aku-inthanethi, ukuvikela abasebenzisi ekufinyeleleni okungagunyaziwe kanye nokwebiwa kobunikazi obungaba khona.

Izinto Ekuqinisekisweni Kwezinto Ezimbili

Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili (2FA) kuncike ekusetshenzisweni kwezinto ezimbili ezihlukene ukuze kuqinisekiswe ubunikazi bomsebenzisi. Lezi zici ziwela ezigabeni ezintathu eziyinhloko:

Okuthile Okwaziyo: Lesi sici sibhekisela kokuthile umsebenzisi akwaziyo futhi ngokuvamile ucezu lolwazi olwaziwa yibo kuphela. Izibonelo zifaka phakathi iphasiwedi, iphinikhodi, noma impendulo yombuzo wokuphepha.

Okuthile Onakho: Lesi sici sibandakanya into ephathekayo umsebenzisi anayo. Izibonelo ezijwayelekile zihlanganisa idivayisi yeselula, ikhadi elihlakaniphile, noma ithokheni yehadiwe. Lezi zinto zenza noma zigcine ikhodi ehlukile esetshenziswa njengengxenye yenqubo yokuqinisekisa.

Okuthile Oyikho: Lesi sici sihlobene nesibaluli esiyingqayizivele sebhayoloji somsebenzisi, ngokuvamile esibandakanya idatha ye-biometric. I-Biometrics ihlanganisa ukuskena kwezigxivizo zeminwe, ukubona ubuso, ukuskena kwe-iris, noma ukubonwa kwezwi. Lezi zici ezibonakalayo kunzima ukuzihlanganisa noma ukuziphindaphinda, okuhlinzeka ngezinga eliphezulu lokuphepha.

Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili ngokuvamile kudinga ukusetshenziswa okungenani kwezinto ezimbili ezihlukene, into ngayinye iwela esigabeni esihlukile. Isibonelo, inhlanganisela yegama lomsebenzisi/iphasiwedi (into oyaziyo) ebhangqwe nekhodi yokuqinisekisa ethunyelwe ku-smartphone (into onayo) inikeza ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili.

Ngokusebenzisa izici eziningi, i-Two-Factor Authentication kukhulisa kakhulu ukuphepha kwama-akhawunti aku-inthanethi. Ngisho noma isici esisodwa sisengozini, umhlaseli usazodinga ukunqoba into eyengeziwe ukuze athole ukufinyelela okungagunyaziwe. Lokhu kungeza isendlalelo esengeziwe sokuvikela ezindleleni ezivamile zokugebenga, okwenza kube nzima kakhulu kubantu abanonya ukuzenza umsebenzisi osemthethweni.

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukusetshenziswa kwezinto eziningi akuqinisekisi ukuphepha okuphelele, njengoba ayikho isistimu engenangqondo ngokuphelele. Nokho, ukuqinisekiswa kwe-Two-Factor kuyisilinganiso esisebenza ngempumelelo esehlisa kakhulu izingozi ezihlobene nokuqinisekisa okusekelwe kuphasiwedi kuphela.

Amapulatifomu amaningi aku-inthanethi nezinsizakalo zinikeza izinketho ezahlukahlukene zokuqalisa Ukuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili. Abasebenzisi bangakhetha inhlanganisela yezinto ezifanelana kangcono nezidingo zabo kanye nezintandokazi zabo, benze ibhalansi phakathi kokunethezeka nokuvikeleka.

Sekukonke, ukuthembela kwe-Two-Factor Authentication ezicini eziningi kuthuthukisa ukuvikeleka kwama-akhawunti aku-inthanethi, kuvikela abasebenzisi ekufinyeleleni okungagunyaziwe kanye nokuphulwa kwedatha okungaba khona.

Izinzuzo Zokuqinisekiswa Kwezinto Ezimbili

I-Two-Factor Authentication (2FA) inikezela ngezinzuzo ezimbalwa ezibalulekile ezinikela ekuvikelekeni kukonke nasekuvikelweni kwama-akhawunti aku-inthanethi. Nazi ezinye zezinzuzo eziyinhloko:

Ukuvikeleka Okuthuthukisiwe: I-2FA ingeza isendlalelo esengeziwe sokuphepha ngokudinga abasebenzisi ukuthi banikeze izinhlobo ezimbili ezihlukene zokuqinisekisa. Lokhu kunciphisa kakhulu ubungozi bokufinyelela okungagunyaziwe, ikakhulukazi ezimeni lapho amaphasiwedi enziwe ebucayini noma ebiwe.

Ukuvikelwa Ekwebiweni Kobunikazi: Ngokusebenzisa i-2FA, amathuba okuba isisulu sokwebiwa kobunikazi ayancipha. Noma ngabe isigebengu siyakwazi ukuthola into eyodwa, sisazodinga ukunqoba into eyengeziwe ukuze sithole ukufinyelela okungagunyaziwe.

Ukuncishiswa Kwezindlela Ezivamile Zokugebenga: I-2FA ihlinzeka ngokuvikeleka ezindleleni ezivamile zokugebenga, njengokuhlasela kobugebengu bokweba imininingwane ebucayi kanye nemizamo enonya yokuqagela amagama ayimfihlo. Ukusetshenziswa kwezinto eziningi kwenza kube nzima kakhulu kubantu abanonya ukuzenza umsebenzisi osemthethweni.

Ukusebenziseka kalula nokusebenziseka: Ukusebenzisa i-2FA akudingi ihadiwe ekhethekile noma ulwazi olubanzi lobuchwepheshe. Izinkundla eziningi eziku-inthanethi nezinsizakalo zinikeza usekelo olwakhelwe ngaphakathi lwe-2FA, futhi abasebenzisi bangayinika amandla kalula ngezilungiselelo zabo ze-akhawunti. Uma isinikwe amandla, umsebenzisi uzoyalwa ukuthi anikeze isici sokuqinisekisa esengeziwe noma nini lapho ezama ukungena ngemvume.

Sengiphetha, i-Two-Factor Authentication iyisilinganiso sokuvikeleka esisebenzayo esithuthukisa kakhulu ukuvikelwa kwama-akhawunti aku-inthanethi. Ngokudinga ukuthi abasebenzisi banikeze izinhlobo ezimbili ezihlukene zokuhlonza, kunciphisa kakhulu ingcuphe yokufinyelela okungagunyaziwe, iqinisekisa ukuthi ulwazi lomuntu siqu luhlala luphephile futhi luvikelekile.

