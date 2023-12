Indaba efingqiwe:

I-Artificial Intelligence (AI) isiyingxenye ebalulekile yokuphila kwethu, kodwa njengoba amakhono ayo eqhubeka nokuthuthuka, ukukhathazeka ngezingozi ezingase zibe khona nakho kuye kwavela. Kulesi sihloko, singena emibonweni eyesabekayo ye-AI ethathe ukunaka kwabacwaningi nochwepheshe. Kusukela ekwesabeni imishini ehlakaniphe kakhulu ethatha isintu kuye ekutheni kungenzeka ama-algorithms e-AI aqinise ukuchema okukhona, sihlola imibono eyahlukene egqamisa ubungozi obungaba khona obuhlobene ne-AI. Ngokubika, ucwaningo, nokuhlaziya okunokuqonda, sihlose ukukhanyisa ohlangothini olumnyama lwe-AI futhi sikhuthaze ingxoxo enengqondo mayelana nemithelela yayo yesikhathi esizayo.

Iyiphi ithiyori ye-AI esabisa kakhulu?

Njengoba ubuchwepheshe be-AI buqhubeka, kungokwemvelo ukucabanga ngezingozi ezingaba khona kanye nemiphumela engase ivele. Lapha, sihlola eminye yemibono eyethusayo ye-AI eshiwo ngochwepheshe nabacwaningi:

1. Ubunye: Enye yethiyori eyaziwa kakhulu nengalungisi umqondo wobunye bezobuchwepheshe. Lo mbono uphakamisa ukuthi i-AI ingafinyelela endaweni lapho idlula khona ubuhlakani bomuntu, okuholela ekusaseni elingalindelekile nelinamandla angalawuleki. Abanye besaba ukuthi imishini ehlakaniphe kakhulu ingabadlula abantu futhi ibe usongo ekuphileni kwethu.

2. Ukususwa Kwemisebenzi: Ngokuthuthuka okusheshayo kwe-AI, kunokukhathazeka mayelana nokulahleka kwemisebenzi okungenzeka. Njengoba izinhlelo ze-AI ziba namandla kakhudlwana, zingangena esikhundleni sezisebenzi ezingabantu ezimbonini ezihlukahlukene, okuholela ekwandeni kokuntuleka kwemisebenzi kanye nokuntengantenga komnotho.

3. I-algorithmic Bias: Ama-algorithms e-AI aklanyelwe ukufunda enanini elikhulu ledatha, kodwa le nqubo ingaqhubekisela phambili ngokungaqondile ukuchema okukhona kudatha. Lo mbono uphakamisa ukuthi izinhlelo ze-AI zingaqinisa ukucwasa komphakathi, okuholela ekubandlululweni nokungalingani.

4. Izikhali ezizimele: Ukwakhiwa kwezikhali ezizimele ezisebenza ngamandla e-AI kuphakamisa ukukhathazeka mayelana namandla okuthi lezi zikhali zisebenze ngokuzimela, ngaphandle kokungenelela komuntu. Ukwesaba ukuthi izikhali ezinjalo zingase zenze izinqumo eziphathelene nokuphila noma ukufa, okuholela emiphumeleni engahlosiwe nasekulahlekelweni kokulawula komuntu.

5. Ubumfihlo Nokugada: Njengoba izinhlelo ze-AI ziba yinkimbinkimbi kakhulu, kunokukhathazeka mayelana nokuguguleka kobumfihlo kanye namandla okubhekwa kwabantu abaningi. Ukuqoqwa nokuhlaziywa kwenani elikhulu ledatha yomuntu siqu kungaholela ekusaseni le-dystopian lapho konke umnyakazo womuntu ngamunye ugadwa futhi ulawuleke.

Nakuba le mibono ingase izwakale njengenganekwane yesayensi, isekelwe ekukhathazekeni kwangempela futhi ibangele izingxoxo phakathi kochwepheshe, abenzi bezinqubomgomo, kanye nezazi zezimiso zokuziphatha emhlabeni wonke. Kubalulekile ukubhekana nalezi zingozi ezingaba khona futhi kuthuthukiswe izivikelo ukuze kuqinisekiswe ukuthuthukiswa okunomthwalo wemfanelo kanye nokusatshalaliswa kobuchwepheshe be-AI.

Ama-FAQ:

Umbuzo: Ingabe le mibono ye-AI isekelwe ebufakazini besayensi?

IMP: Nakuba eminye yale mibono isekelwe ocwaningweni lwesayensi kanye nokuqagela, kubalulekile ukuqaphela ukuthi iwukuqagela ngokwemvelo. Inkambu ye-AI ilokhu ivela njalo, futhi imithelela yesikhathi esizayo yobuchwepheshe be-AI ayiqinisekile.

Umbuzo: Ingabe kufanele sikhathazeke ngokuthi i-AI ithatha umhlaba?

IMP: Ukwesaba ukuthi i-AI ithathe umhlaba wonke, okwaziwa ngokuthi ububodwa bezobuchwepheshe, kuyisihloko senkulumompikiswano phakathi kochwepheshe. Nakuba kubalulekile ukucabangela ubungozi obungaba khona obuhlobene ne-AI, abacwaningi abaningi baphikisa ngokuthi kufanele sigxile ekuthuthukiseni amasistimu e-AI ahambisana namagugu abantu futhi abeke ukuphepha kuqala.

Umbuzo: Ingabe ama-algorithms e-AI angachema?

A: Yebo, ama-algorithms e-AI angabonisa ukuchema uma eqeqeshwe ngedatha echemile. Njengoba izinhlelo ze-AI zifunda kudatha yomlando, zingaqhubekisela phambili ngokungaqondile ukuchema okukhona kudatha. Kubalulekile ukubhekana nalolu daba ngokuqinisekisa idatha yokuqeqeshwa ehlukahlukene futhi emele kanye nokusebenzisa izindlela zokulunga ekuthuthukisweni kwe-AI.

Q: Singazinciphisa kanjani izingozi ezihlobene ne-AI?

IMP: Ukuze unciphise ubungozi obuhlobene ne-AI, kubalulekile ukubeka phambili ukucatshangelwa kokuziphatha, ukutshala imali ocwaningweni lokuphepha kwe-AI, nokusungula izinhlaka zokulawula. Ukusebenzisana phakathi kwabacwaningi, abenzi benqubomgomo, nochwepheshe bezimboni kubalulekile ukuze kuqinisekiswe ukuthuthukiswa kwe-AI okunomthwalo wemfanelo kanye nokusatshalaliswa.

Imithombo:

- "I-Superintelligence: Izindlela, Izingozi, Amaqhinga" ka-Nick Bostrom - www.example.com

– “Artificial Intelligence as Structural Estimation: Economic Interpretations of Deep Blue, Bonanza, and AlphaGo” nguSusan Athey – www.example.com

- "Ukusetshenziswa Okunonya Kobuhlakani Okwenziwayo: Ukubikezela, Ukuvimbela, Nokunciphisa" nguBrundage et al. – www.example.com