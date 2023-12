Isibongo Sika-Ellie Ekugcineni Sembulwa Kokugcina kwethu Ingxenye yesi-2 Ebuye Yamukelwa

By

Enguqulweni elindelwe kabusha ecatshangwe kabusha ye-The Last of Us Ingxenye 2, okuhlelwe ukuthi ikhishwe ngoJanuwari 19, 2024, kutholwe okujabulisayo mayelana nomlingiswa womdlalo, u-Ellie. Umdlalo wasekuqaleni ushiye abalandeli benokungabaza ngesibongo sika-Ellie, kodwa ekugcineni uqinisekisiwe kuhlelo olubuye lwaqanjwa.

Ngenkathi ephequlula i-trailer yemodi entsha enjenge-rogue, umsebenzisi we-Reddit ogama lakhe lingu-tomdurnell ubone imininingwane encane edonse ukunaka kwabo. Kwakuyigama lesudi yesikhala sika-Ellie, engabonakali kodwa efundeka ngokuthi “E. Williams.” Lokhu kutholwa kumaka ukuqinisekiswa kokuqala okungaphakathi kwegeyimu kwegama eliphelele lika-Ellie.

Kuyathakazelisa ukuthi, i-Naughty Dog, umsunguli we-The Last of Us Part 2, wayeke wadalula isibongo sika-Ellie ngaphambilini ngezingxoxo nomongameli u-Neil Druckmann kanye nemibhalo yokuklama kanye nebhukwana lemidlalo yase-Japan. Nokho, kungokokuqala ngqa ukuthi ikhonjiswe ngaphakathi komdlalo ngokwawo.

Inguqulo ebuyekeziwe yegeyimu yethula imodi yokungabuyi njenge-rogue, lapho abadlali bengalwa namagagasi ezitha kumamephu ahlukahlukene kuyilapho kancane kancane beba namandla kakhulu. Njengebhonasi, isudi yasemkhathini ka-Ellie izotholakala njengemvunulo kule modi, ivumele abadlali ukuthi bajabulele inkululeko ethile yokudala ngokwenza ngokwezifiso izinhlamvu.

Okokugcina Kithi Ingxenye 2: Ukubuyiselwa kabusha akulethi kuphela umdlalo ku-PlayStation 5 kodwa futhi kufaka phakathi izici ezimbalwa ezengeziwe. Lokhu kufaka Amazinga Alahlekile amathathu anokuhlaziya konjiniyela, ukudlala kwamahhala kwesiginci, izithuthukisi zezithombe, ukuhlanganiswa kwe-DualSense, nokuningi. Abadlali asebevele bengabanikazi begeyimu ku-PlayStation 4 bangathuthukela enguqulweni ye-PlayStation 5 ngemali encane.

Abalandeli bochungechunge lwe-The Last of Us ekugcineni bangaqeda ukuqagela ngesibongo sika-Ellie. Ngokukhishwa okuzayo kwenguqulo eyenziwe kabusha, abadlali bazothola ithuba lokungena bajule emhlabeni ka-Ellie futhi bambule izici ezintsha zomlingiswa wakhe.