Inja Egangile Ikhansela Ukuthuthukiswa Komdlalo Wokugcina Wakithi Wabadlali abaningi waku-inthanethi

I-Naughty Dog, isitudiyo segeyimu yevidiyo esaziwa ngegeyimu yaso ethi The Last of Us, simemezele ukukhanselwa kwenguqulo yaso yabadlali abaningi eku-inthanethi elindelwe kakhulu yabadlali abaningi. Isinqumo size ngemuva kokuthi isitudiyo sibonile ukuthi ukwenza i-The Last of Us Online kuzodinga izinsiza ezibalulekile, okungenzeka kubambezele izinguqulo zegeyimu ezizayo zomdlali oyedwa.

Esitatimendeni esikhishwe ngoLwesine, i-Naughty Dog ivumile ukuthi balindelwe ngabomvu ngalo msebenzi, kodwa yaveza ubunzima besinqumo sabo sokumisa ukuthuthuka kwayo. Isitudiyo siveze isidingo sokunikela ngezinsiza “iminyaka ezayo” njengento ebaluleke kakhulu ekukhetheni kwabo. Kwakudingeka banqume phakathi kokuba isitudiyo semidlalo yesevisi ebukhoma kuphela noma ukuqhubeka nokugxila emidlalweni elandisayo yomdlali oyedwa echaza ifa le-Naughty Dog. Ekugcineni, isitudiyo sakhetha inketho yokugcina.

Ukuthuthukiswa kwe-The Last of Us Online kwaqala ngokuhambisana nokudalwa kokulandelela komdlali oyedwa, The Last of Us Part II, eyakhishwa ngo-2020. Abalandeli bomdlalo baqale ukusola ukuthi inguqulo ye-inthanethi isenkingeni ngesikhathi isibuyekezo yabiwe ngoMeyi, yathi umdlalo udinga isikhathi esengeziwe ngomphumela wawo omuhle kakhulu.

I-Last of Us igeyimu ehlonishwa kakhulu elandela uhambo lukababa ososizini kanye nentombazane esencane ezulazula ku-postapocalyptic America. Impumelelo yayo iholele ekuguqulweni kwethelevishini ye-HBO ngo-2023, yathola ukuqokwa kwemiklomelo eminingi ye-Emmy.

Ukukhanselwa kwe-The Last of Us Online bekudumaza ikakhulukazi kubalandeli be-The Last of Us Factions, umuzwa olinganiselwe ongaphakathi kwegeyimu wabadlali abaningi abaku-inthanethi obutholakala ekukhishweni okuthile kwegeyimu. Ukusabela komphakathi wamageyimu ku-inthanethi kwaxutshwa, abanye bezwakalisa ukusekela ukugxila kwestudiyo emidlalweni emisha yomdlali oyedwa kuyilapho abanye begxeka ukuntula okucatshangwayo kusengaphambili.

Isinqumo se-Naughty Dog siphawula ushintsho ezintweni eziza kuqala kubo, sigcizelela ukuzibophezela kwabo ekuletheni imidlalo ehehayo yomdlali oyedwa kunokuba bangene emkhakheni wabadlali abaningi abaku-inthanethi. Abalandeli bangalangazelela ukuzizwisa kwekusasa lomdlali oyedwa okuvela kusitudiyo esidumile.