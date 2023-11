Izimangaliso Zegazi Lenkalankala Yehhashi: Isango Lokuhamba Emkhathini Okuphephile

Enqubweni ethokozisayo yesayensi, iqembu lezingqondo ezisencane ezihlakaniphile ezivela esikoleni esiphakathi sase-Pinecrest Academy Space Coast lenze ucwaningo oluthakazelisayo olunamandla okuguqula uhambo lwasemkhathini. Igqugquzelwa izici eziyingqayizivele zegazi lenkalankala yehhashi, abazibiza ngokuthi "Bacteria Boys" bahlose ukuhlola ukuthi le nto ephawulekayo iyakwazi yini ukubona ukungcola kwamagciwane ku-microgravity, njengoba kwenza eMhlabeni.

Igazi le-Horseshoe crab liqukethe ingxenye ebalulekile ekwazi ukubona ukuba khona kwe-endotoxin yebhaktheriya eyingozi. Le ndlela yokuzivikela yemvelo idonse ukunaka kososayensi ngenxa yezinhlelo zayo ezingase zisetshenziswe emikhakheni ehlukahlukene, kuhlanganise nezokwelapha futhi manje, ukuhlola indawo.

Kukhethwe njengengxenye yoHlelo Lokuhlola I-Spaceflight Yomfundi, ukuhlolwa kwe-“Bacteria Boys” kuzokwethulwa ku-International Space Station (ISS) ngokubambisana ne-National Center for Earth and Space Science Education (NCESSE). Luhambisana ne-Arthur C. Clarke Institute for Space Education kanye ne-ISS National Lab, lolu hlelo luhlinzeka ngenkundla yabasunguli abasha abasafufusa ukuze babambe iqhaza ocwaningweni olusha.

Amalungu eqembu le-Pinecrest Academy Space Coast anekhono—u-Liam Hauser, u-Connor Santore, u-Eric Distasi, u-Evan Ireland, no-Luke Costa—bazothola ithuba elimangalisayo lokuzibonela mathupha ukuhlola kwabo e-Kennedy Space Center ngesikhathi se-SpaceX sika-29th Resupply Mission ku-ISS. Ihlelelwe ukususwa ngoNovemba 9, 2023, ngo-8:28 pm, lo mkhankaso uphawula ingqopha-mlando ohambweni lwabo lwesayensi.

UMqondisi we-STEM, u-Consuelo Praetorius, uzwakalise ukuziqhenya okukhulu ngalokho okufezwe ngabafundi, egqamisa ukuzinikela nomzamo wabo ongantengantengi. Eqaphela ithuba elishintsha impilo elingaphambili, u-Praetorius utusa abafundi ngokuzibophezela kwabo okumangalisayo ekutholeni isayensi.

Njengoba silindele ngokulangazela umphumela walokhu kuhlola okuyimbangela, kunento eyodwa eqinisekile—ukusetshenziswa okungase kube khona kwegazi lenkalankala yehhashi ekuhambeni emkhathini kungase kubambe isihluthulelo sohambo oluphephile nolunempumelelo kakhudlwana ngale komkhathi womhlaba wethu.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

1. Luyini Uhlelo Lokuhlola I-Spaceflight Yabafundi?

I-Student Spaceflight Experiments Programme (SSEP) iwuhlelo oluqhutshwa yiNational Center for Earth and Space Science Education (NCESSE) kanye ne-Arthur C. Clarke Institute for Space Education ngokubambisana ne-ISS National Lab. Inikeza abafundi ithuba lokuklama nokwenza izivivinyo ezisuke zenziwa ku-International Space Station.

2. Yiziphi izinto ezingase zifakwe egazini lenkalankala yehhashi?

Igazi le-Horseshoe crab liqukethe ingxenye ekwazi ukubona ama-endotoxin ebhaktheriya ayingozi. Lesi sakhiwo esiyingqayizivele sinomthelela obalulekile emikhakheni ehlukahlukene, okuhlanganisa nezokwelapha futhi manje ukuhamba emkhathini. Ukusebenzisa amandla egazi lenkalankala yehhashi kungase kuholele ekubonweni okuthuthukisiwe kokunukubezeka kwamagciwane kanye nezindlela ezingcono zokuphepha kosomkhathi ngesikhathi sohambo lwasemkhathini.

3. Kungani igazi lenkalankala yehhashi liyigugu kangaka?

Igazi lenkalankala ye-Horseshoe liqukethe into ebizwa ngokuthi i-Limulus Amebocyte Lysate (LAL), esabela ebukhoneni bamagciwane ayingozi ngokwenza into efana nejeli. Lokhu kusabela kusetshenziswa embonini yezemithi ukuhlola ukungcoliswa kwamagciwane emikhiqizweni yezokwelapha, ukuqinisekisa ukuphepha kwayo ukuze kusetshenziswe abantu. Izici ezingavamile zegazi lenkalankala ye-horseshoe zenze laba insiza ebaluleke kakhulu ocwaningweni lwe-biomedical nangale kwalokho.

