Izinqwaba ze-PlayStation 5 Console Zithola Ukwehliswa Kwentengo ka-$50 e-US

By

U-Sony umemezele ukwehliswa kwe-$50 enanini le-PlayStation 5 console bundles e-United States. I-Call of Duty: Inqwaba Yezimpi Zesimanje 2 ye-PS5 yehlisiwe isuka ku-$539.99 yaya ku-$489.99, ngalokhu kunikezwa kutholakala ku-inthanethi e-PlayStation Direct kuze kube uSepthemba 30. Ukwengeza, abathengisi abafana ne-Best Buy ne-Walmart nabo bahlinzeka ngenqwaba efanayo ngo-$489. Inqwaba ye-Final Fantasy 16 kanye nenqwaba ye-Horizon Forbidden West nazo zithole isaphulelo sika-$50, esitholakala e-Walmart naku-Best Buy.

Kulabo abanentshisekelo, i-GameStop njengamanje inikezela ngesaphulelo sika-$50 kuma-PS5 akhethiwe uma uthenga esitolo kuze kube umhla ka-9.29.23. Kuyaqapheleka ukuthi izaphulelo ze-PS5 e-US bezinolaka oluncane uma ziqhathaniswa ne-Europe, lapho u-Sony esanda kuqhuba ukukhushulwa kwamanani amabili ezinyangeni eziningi. Lezi zinyuso zibandakanya ukwehliswa kwe-£75 / €100 ezindlekweni zemodeli evamile ye-PS5.

Ngesonto eledlule, u-Sony unyuse izintengo zokubhaliselwe kwe-PlayStation Plus kufika ku-35%. Lokhu kwenyuka kwentengo kuthinte izinhlelo zokubhaliselwe zezinyanga eziyi-12 zezigaba zesevisi ze-Essential, Extra, ne-Premium, ngezintengo ezikhuphuka ngo-$20-$40 / £10-£20 / €12-€32 kuye ngohlelo lobulungu olukhethiwe.

Kufanele kukhulunywe ukuthi umvuzi onokwethenjelwa uveze eminye yemidlalo ezokwengezwa kukhathalogi yegeyimu ye-PlayStation Plus kule nyanga.

Imithombo:

- I-PlayStation 5: Izinqwaba zekhonsoli ye-PlayStation 5 zehliswe ngo-$50 e-United States.

- I-Sony Interactive Entertainment: Inkampani ebhekele uhlobo lwe-PlayStation.

- I-Call of Duty: Impi Yesimanje: Umdlalo wevidiyo odumile ku-Call of Duty franchise.

- I-Final Fantasy XVI: Isitolimende esizayo ochungechungeni lomdlalo we-Final Fantasy.

- I-Horizon Forbidden West: Umdlalo olandelayo wokulingisa isenzo othuthukiswe yi-Guerrilla Games.

- I-PlayStation: Inkundla yokudlala eyakhiwe ngabakwaSony.

- I-PlayStation Plus: Insiza yokubhalisa enikeza ukufinyelela kwabadlali abaningi abaku-inthanethi nemidlalo yamahhala.