I-Orange Pi Yethula I-Orange Pi Zero 2W: Amandla Apakishwe Enye indlela ku-Raspberry Pi Zero 2 W

I-Orange Pi yethule umnikelo wayo wakamuva, i-Orange Pi Zero 2W, ethembisa ukuletha ukusebenza okuthuthukisiwe kanye nokwanda kwenkumbulo uma kuqhathaniswa nezimbangi zayo. I-Orange Pi Zero 2W inikwa amandla yi-Allwinner H618 quad-core Cortex-A53 processor, okuyenza ibe ukukhetha okuqinile kwezinhlelo zokusebenza eziningi, okuhlanganisa amabhokisi e-TV, amadivayisi okusakaza ngesikrini ahlakaniphile, amakhaya ahlakaniphile, amasango ahlakaniphile, kanye ne-inthanethi Yezinto. (IoT).

I-Orange Pi Zero 2W ithola ugqozi ku-Raspberry Pi Zero 2 W, ekhishwe ngo-Okthoba 2021 njengomlandeli osebenza kahle kakhulu we-Raspberry Pi Zero yasekuqaleni. Ngokufana nozakwabo weRaspberry, i-Orange Pi Zero 2W ifaka iphrosesa ye-quad-core Arm Cortex-A53, kodwa inikeza isivinini sewashi esingafika ku-1.5GHz, okuyenza isheshe ngo-50% kuneRaspberry Pi Zero 2 W ngesivinini sesitoko. Ukwengeza, ine-Arm Mali G31-MP2 graphics processor esekelwa i-OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, ne-Vulkan 1.1.

Enye inzuzo enkulu ye-Orange Pi Zero 2W amandla ayo enkumbulo. Abasebenzisi bangakhetha phakathi kuka-1GB, 1.5GB, 2GB, noma 4GB we-RAM, okuphindwe kabili ubuncane futhi kufika ngokuphindwe kasishiyagalombili kunomkhawulo otholakala ku-Raspberry Pi Zero 2W. Ibhodi lihlanganisa ne-16MB yememori ye-flash ye-SPI kanye ne-microSD slot yokugcina okuyisisekelo.

Izici ezibalulekile ze-Orange Pi Zero 2W zifaka imbobo encane ye-HDMI 2.0 enokusekelwa okungu-4k60, izimbobo ezimbili ze-USB 2.0 Type-C (eyodwa eyamandla neyodwa yamadivayisi), kanye nesihloko esingagcwalisiwe se-GPIO samaphini angu-40. Futhi ihlanganisa i-Wi-Fi 5 ne-Bluetooth 5.0/BLE yokuxhuma.

Ngokwamandla okunweba, i-Orange Pi Zero 2W inikeza isixhumi esibonakalayo esinwetshiwe samaphini angu-24, okuhlanganisa imizila emibili ye-USB 2.0, uxhumano lwe-10/100 Ethernet, ukusekelwa komsindo we-analog nevidiyo, isamukeli se-infrared, nokuxhumana kwamandla nomsebenzisi. -izinkinobho ezichaziwe. Nakuba singekho isixhumi se-Camera Serial Interface (CSI) esifana ne-Raspberry Pi Zero 2 W, i-Orange Pi inikeza uxhumano lwe-USB 2.0 njengenye indlela yosekelo lwekhamera.

Ukuhambisana kwesoftware kufaka i-Android 12, i-Debian 11 ne-12, Ubuntu 20.04 kanye ne-22.04, kanye ne-Orange Pi OS yenkampani esekelwe ku-Arch Linux.

I-Orange Pi Zero 2W iyatholakala ukuze ithengwe esitolo se-Orange Pi se-AliExpress, ngamanani asuka ku-$12.90 ngemodeli engu-1GB ye-RAM kuya ku-$23 kokuhlukile okungu-4GB. Ukwengeza, izinqwaba ezihlanganisa ibhodi lokunweba elinomsindo we-analog, izimbobo ze-USB 2.0 ezinosayizi ogcwele, imbobo ye-Ethernet, izinkinobho, nomamukeli we-infrared ziqala ku-$17.80, ngaphandle kwezindleko zokuthumela.

Sekukonke, i-Orange Pi Zero 2W iyindlela encintisanayo ye-Raspberry Pi Zero 2 W, enikeza ukusebenza okuthuthukisiwe, izinketho eziningi zenkumbulo, kanye nohlu oluhlukahlukene lwezici zokuxhumana, okuyenza ibe ukukhetha okulungile kwe-IoT ehlukahlukene kanye nezinhlelo zokusebenza zasekhaya ezihlakaniphile.

