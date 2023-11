Isihloko Esisha: I-Xbox's Promotional Push for Call of Duty: Modern Warfare III

By

Abasebenzisi be-Xbox bahlangatshezwe nesikhangiso esivelele namuhla, sibakhuthaza ukuthi bathenge i-Call of Duty: Modern Warfare III, isitolimende sakamuva ku-franchise yemidlalo edumile. Isikrini se-splash, esivele ngesikhathi sivula ikhonsoli, sibangele ukusabela okuxubile phakathi kwabadlali.

Ngenkathi abanye abalandeli be-Xbox bezwakalise ukujabula ngomkhankaso omusha futhi bamukele ngentshiseko isikhangiso, abanye bebengajabule kangako. “Isimungulu lesi. Angidlali i-Call of Duty; Angikaze ngithenge i-Call of Duty. Akufanele ngivule i-Xbox yami futhi into yokuqala engiyibonayo kungaba isengezo somdlalo, noma yini ngaleyo ndaba,” kusho omunye umsebenzisi onganelisekile.

Kuqhathaniswe iphromoshini efanayo ye-Starfield, omunye umdlalo obulindelwe kakhulu, owathola ukwelashwa okufushane kwesikrini ngesikhathi yethulwa ngoSepthemba. Kwaphakanyiswa ukukhathazeka mayelana nokugxambukela okungenzeka kwemikhuba yokukhangisa eqhubekela phambili.

“Angicabangi ukuthi kuyindaba enkulu kangako uma kungumcimbi noma ukukhululwa kweqembu lokuqala, kodwa ngiyabona ukuthi kungani abantu bengeke bakuthande,” kuzwela omunye umsebenzisi.

I-IGN ifinyelele ku-Xbox ukuze iphawule kodwa ayizange ithole impendulo ngesikhathi sokubhala.

Ngokungeziwe esikrinini se-splash, i-Xbox iphinde inikeze ingemuva eliguqukayo elilandekayo elinomlingisi othandekayo u-Captain Price ovela ku-Call of Duty franchise.

Lokhu kukhangisa kwe-Xbox ye-Call of Duty: Impi Yesimanje III iza ngemuva kokutholwa kweMicrosoft kwakamuva kwe-Activision Blizzard ngesamba esimangalisayo sama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-69. Ngenkathi isivumelwano se-PlayStation sokumaketha se-Call of Duty siqhubeka kuze kube ngu-2024, ubunikazi obusha be-Xbox abuzange bubavimbe ekukhuthazeni ukutholwa kobucwebe babo bomqhele.

I-Call of Duty: I-Modern Warfare III izokhishwa ngezigaba, kuqala ngokufinyelela kwangaphambi kwesikhathi kumkhankaso ngoNovemba 2 kumakhasimende a-oda kusengaphambili. Umdlalo uzoqhubeka nomlando we-Modern Warfare II futhi wethule izici ezintsha njenge-Open Combat Missions, ngabadlali abaningi abazotholakala ngoNovemba 10.

FAQ:

Q: Kuyini i-Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III umdlalo wevidiyo odume kakhulu nesitolimende sakamuva ku-Call of Duty Franchise.

Q: Ingabe i-Call of Duty: Modern Warfare III iyatholakala ku-Xbox?

A: Yebo, Call of Duty: Modern Warfare III iyatholakala ku-Xbox, kanye nezinye izinkundla.

Q: Siyini isikrini se-splash?

A: Isikrini se-splash yisithombe noma isikhangiso esiboniswa lapho ikhompuyutha noma uhlelo lokusebenza lwekhonsoli yethulwa.

Q: Izokhishwa nini i-Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Ukufinyelela ngaphambi kwesikhathi kumkhankaso kwaqala ngomhla ka-2 Novemba 2022, ngabadlali abaningi abazotholakala ngomhla ka-10 Novemba 2022.

Q: I-Microsoft ithole malini i-Activision Blizzard?

A: I-Microsoft ithole i-Activision Blizzard nge-$69 billion.

Imithombo: IGN (https://www.ign.com)