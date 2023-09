Ukuguqula Umoya Oshisayo Uwenze Amanzi Okuphuza: Impumelelo Entsha Ekuvuneni Amanzi

By

Abacwaningi baseNyuvesi yaseTexas e-Austin benze inqubekelaphambili ebonakalayo emzamweni wokwakha isixazululo sokushoda kwamanzi. Ocwaningweni lwabo lwakamuva, olushicilelwe kuyi- Proceedings of the National Academy of Sciences , baye benza i-hydrogel eyenziwe ngama-molecularly ekwazi ukukhipha amanzi ahlanzekile okuphuza emoyeni oshisayo isebenzisa amandla elanga kuphela.

I-hydrogel ivumela amanzi ukuthi akhishwe ngokushesha nangempumelelo emkhathini, ngisho nasemazingeni okushisa afinyelela ku-104 degrees Fahrenheit, okuyenza ifaneleke izindawo ezithola ukushisa okudlulele kanye nokufinyelela okulinganiselwe emanzini ahlanzekile. Ngalobu buchwepheshe, abantu bazokwazi ukubuyisa amanzi ngokubeka idivayisi ngaphandle, ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa amandla okwengeziwe.

I-hydrogel ingakhiqiza phakathi kwamakhilogremu angu-3.5 no-7 wamanzi ngekhilogremu ngayinye yezinto zejeli, kuye ngokuthi amazinga omswakama. Okwenza lolu cwaningo luhluke ukuguquguquka kwe-hydrogel ibe ama-microgel, okuthuthukisa kakhulu isivinini nokusebenza kahle kokuthwebula nokukhululwa kwamanzi. Ngokuguqula i-hydrogel ibe yizinhlayiya ezinosayizi omncane, abacwaningi baye bahlakulela i-sorbent esebenza kahle kakhulu engakhuphula kakhulu ukukhiqizwa kwamanzi ngemijikelezo eminingi yansuku zonke.

Ukukhulisa ubuchwepheshe kuyisinyathelo esilandelayo esibalulekile. Abacwaningi bahlose ukuguqula abakutholile kube yisixazululo esingabizi kakhulu, esiphathekayo sokudala amanzi okuphuza ahlanzekile angasetshenziswa emhlabeni wonke. Le ntuthuko ingase iguqule impilo yabantu abangenawo amanzi ahlanzekile ayisisekelo, njengase-Ethiopia, lapho cishe u-60% wabantu ubhekene nale nselelo.

Izinhlelo zesikhathi esizayo zobuchwepheshe zihlanganisa nokwenza kahle ubunjiniyela bama-microgel ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle ngokuqhubekayo. Abacwaningi bahlola nokusetshenziswa kwezinto eziphilayo ukunciphisa izindleko zokukhiqiza. Kodwa-ke, izinselele zisekhona ekukhuliseni ukukhiqizwa kwe-sorbent kanye nokuqinisekisa ukuqina komkhiqizo. Ukwengeza, imizamo iyaqhubeka yokwakha izinguqulo eziphathwayo zedivayisi yezimo ezihlukahlukene zohlelo lokusebenza.

Le mpumelelo inamandla okunikeza ithemba ngezifunda ezikhahlamezwe ukushoda kwamanzi. Ikhono lokuguqula umoya oshisayo ube amanzi okuphuza usebenzisa amandla elanga lisiletha isinyathelo esisodwa eduze nesisombululo esimeme esingadambisa izinkinga zokushoda kwamanzi emhlabeni wonke.

