Isibuyekezo se-Fortnite 26.10: Ishejuli yesikhathi sokuphumula kanye nokuqagela mayelana nokuqukethwe okusha

Umthuthukisi we-Fortnite, i-Epic Games, umemezele ukuthi umdlalo ngeke utholakale okwesikhashana ukuze ubuyekeze i-26.10. Lesi sibuyekezo sizosebenza ezinkundleni ezihlukahlukene ezihlanganisa i-PS5, i-PS4, i-Xbox consoles, i-Nintendo Switch, i-Android, ne-PC. Abadlali bangalindela ukuthi isibuyekezo sitholakale ukuze silandwe ekuseni ngoSepthemba 12.

Ngesibuyekezo, abasebenzisi kufanele balindele isikhathi sokungasebenzi kweseva. Lokhu kusho ukuthi i-Fortnite ngeke idlaleke okwesikhashana amahora ambalwa. Ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe mayelana nokuthi ungangena nini futhi kugeyimu, nali uhlelo lokuphumula lweseva engu-26.10:

- Isikhathi sokuphumula sihlelelwe ukuthi siqale ngo-4 AM ET, okubangela ukuthi kukhubazwe ukwenziwa komdlalo ngaphambi kwesikhathi.

- Kubalandeli base-UK, isikhathi esigcwele sokungaxhunyiwe ku-inthanethi sizoqala ngo-9 AM BST kuyilapho ukwenziwa komdlalo kuzokhutshazwa ngo-8.30 AM BST.

Nakuba i-Epic Games ingashongo ngokusobala ukuthi isikhathi sokuphumula sizophela nini, ukunakekela ngokuvamile kuthatha cishe amahora ambalwa. Ngakho-ke, i-Fortnite kufanele ibuye ku-inthanethi ngo-11 AM BST kamuva nje.

Ukumenyezelwa kwalesi sibuyekezo kudale ukuqagela phakathi kwabashisekayo mayelana nokuthi yikuphi okuqukethwe okusha okuzofakwa kusibuyekezo 26.10. Abanye abalandeli banombono wokuthi, ngokufinyelela kwangaphambi kwesikhathi kokwethulwa kwe-Mortal Kombat 1, i-Sub Zero evela ku-franchise ingase ibe umlingisi odlalekayo ku-Fortnite.

Ngokwengeziwe, i-Epic Games kulindeleke ukuthi yethule into entsha noma isikhali, kanye ne-Augment entsha. Isitolo sezinto sizothola izikhumba ezintsha ukuze abadlali bathole futhi bathuthukise ulwazi lwabo lokudlala.

Eceleni kwalezi zengezo ezintsha, i-Epic Games izobhekana neziphazamisi ezivame kakhulu kanye nezingqinamba zokudlala kusukela ekuqaleni kwesizini entsha, ipholisha igeyimu ukuze ijabulele ngokugcwele.

Umthombo: I-Epic Games Isimemezelo se-Twitter