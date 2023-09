Ama-Benchtop Spectrometers Angakwazi Ukuhlaziya Ngokuphumelelayo Amafutha E-Pyrolysis, Imibukiso Yokufunda yase-Aston University

By

Ucwaningo lwakamuva olwenziwe abacwaningi base-Aston University lubonise ukuthi ama-spectrometer e-benchtop angahlaziya ngempumelelo amafutha e-pyrolysis bio, anikeze enye indlela engabizi kakhulu kuma-spectrometers asezingeni eliphezulu. Amafutha e-pyrolysis bio-akhiqizwa ngokufaka imfucumfucu yezimboni noma yezolimo ekushiseni okudlulele, futhi aya ngokuya ethathwa njengemiselela yezinto zokubasa ezimbiwa phansi. Kodwa-ke, ukuhlaziya izingxube eziyinkimbinkimbi ezikhona kulawa mafutha e-bio kube umsebenzi oyinselele futhi obizayo.

Ukwakheka kwamafutha e-pyrolysis bio-oyili kudlala indima ebalulekile ekunqumeni ukuzinza kwawo kanye nokwelashwa okulandelayo. Ikakhulukazi, ukuba khona kwamakhemikhali aqukethe umoya-mpilo, njengamaqembu e-carbonyl, kungaba nomthelela omkhulu ekugqwaleni nasekuzinzeni kukawoyela. I-spectrometry ye-nuclear magnetic resonance (NMR) esezingeni eliphezulu kube yindlela yokuhlaziya ukuhlonza nokugxilwa kwezinhlobo zamakhemikhali kumasampuli. Kodwa-ke, ama-spectrometer e-NMR asezingeni eliphezulu ayabiza, amanani asukela ku-£600,000 kuya ku-£10 wezigidi, futhi adinga ama-cryogen nezincibilikisi ezibizayo.

Ukubhekana nalokhu, uDkt Robert Evans kanye nethimba lakhe e-Aston University bahlola ukusebenza kwe-benchtop NMR spectrometers ekuhlaziyeni amafutha e-pyrolysis. Ama-spectrometer e-benchtop, asebenzisa izibuthe ezihlala njalo futhi angadingi ukupholisa i-cryogenic, abiza kancane kakhulu ukuwathenga nokuyigcina. Nakuba benciphise ukuzwela nokulungiswa uma kuqhathaniswa nama-spectrometers asezingeni eliphezulu, avame ukusetshenziswa ekufundiseni amalabhorethri nocwaningo.

Ucwaningo, olwenziwe ngokubambisana neNyuvesi yaseTennessee, luqhathanise imiphumela etholwe kuma-spectrometer e-benchtop naleyo etholwe kuma-spectrometer asezingeni eliphezulu kanye namanye amasu okuhlaziya. Abacwaningi bahlole amafutha e-pyrolysis atholakala ezitshalweni ezihlukahlukene futhi bathola ukuthi ama-spectrometer e-benchtop asebenza kahle kakhulu ekuhlaziyweni kwe-titration yengqikithi ye-carbonyl. Baphinde bafanisa ukusebenza kwe-spectrometry yenkundla ephezulu ekutholeni amaqembu e-carbonyl, njengama-ketone, ama-aldehydes, nama-quinone.

UDkt. Evans ugcizelele ukuthi naphezu kwemikhawulo eyaziwayo yama-spectrometer e-benchtop, bakwazile ukuthola idatha ye-NMR yekhwalithi efanayo kuma-spectrometers asezingeni eliphezulu. Lokhu kuvula indlela elula, engabizi kakhulu, futhi efinyeleleka kakhudlwana ukuhlaziywa kwe-NMR yamafutha e-pyrolysis kuhlu olubanzi lwabasebenzisi.

Sekukonke, lolu cwaningo lubonisa amandla ama-spectrometer e-benchtop ekuhlaziyeni izingxube eziyinkimbinkimbi, okuhlinzeka ngesisombululo esithengekayo nesisebenzayo sokufunda nokuqonda i-pyrolysis bio-oils.

Umthombo: I-Aston University, Tang, B., et al. "Inani eliphansi le-Low-Field 19F Nuclear Magnetic Resonance Analysis of Carbonyl Groups in Pyrolysis Oils." I-ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625