I-Apple Event 2023: Konke Odinga Ukukwazi

Umcimbi olindelwe ngabomvu we-Apple 2023, onesihloko esithi “Wanderlust,” kulindeleke ukuthi ube ngoSepthemba 12, 2023, ngo-10:00 AM PT. Lo mcimbi uzokhombisa uhla lwemikhiqizo emisha, okuhlanganisa i-iPhone 15, ama-Airpods, i-Apple Watch Series 9, nokunye. Abantu abaningi balindele ngabomvu ukukhishwa kwalawa madivaysi amasha, ikakhulukazi i-iPhone 15 Ultra, okunamahemuhemu okuthi izovela.

I-Apple Event 2023 izotholakala ukuze isakazwe bukhoma ku-Apple TV naku-Apple.com, okuvumela ababukeli ukuthi bahlale benolwazi ngezimemezelo zakamuva zemikhiqizo. Izikhathi zomcimbi zizohluka kuye ngezwe. Uma imikhiqizo isiqalisiwe, ukubhukha kusengaphambili kuzotholakala, futhi ukulethwa kungalindelwa phakathi nezinsuku ezimbalwa.

Uhlu lomkhiqizo we-Apple Event 2023 luhlanganisa i-iPhone 15, i-iPhone 15 Pro, i-iPhone 15 Ultra noma i-Pro Max, ama-Airpods, i-Apple Watch Series 9, i-iOS 17, i-iPadOS 17, i-WatchOS 10, nokuningi. Lawa madivayisi anikezela ngezici ezahlukahlukene kanye nentuthuko eqinisekile ukuthi izojabulisa abathanda ubuchwepheshe.

Izikhathi ezihlakaniphile zezwe zomcimbi we-Apple 2023 zimi kanje: I-USA (10:00 AM PT), i-Europe (10:00 AM PT), i-India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), I-Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), kanye ne-China (10:00 AM PT).

Ukwethulwa kwe-iPhone 15 ku-Apple Event 2023 kulindeleke ukuthi kube okugqamile. I-iPhone 15 izofika ngezinhlobonhlobo ezahlukene, njenge-iPhone 15 Pro ne-Pro Max, ihlinzekela okuthandwa ngabasebenzisi abahlukene. Intengo yokwethulwa kwe-iPhone 15 kunamahemuhemu okuthi icishe ibe ngama-Rs 80,000, okuyenza ibe idivayisi esezingeni eliphezulu.

Ukwengeza, Umcimbi we-Apple uzokwethula i-Apple Watch Series 9, enesistimu yokusebenza ebuyekeziwe ebizwa ngokuthi i-WatchOS 10. Abasebenzisi bangalindela uhla lwezici ezintsha nentuthuko kulokhu kuphindaphindwa kwakamuva kwe-Apple Watch.

Ukuze ubuke i-Apple Event 2023 bukhoma, ababukeli bangavakashela i-apple.com noma bafinyelele umcimbi ngohlelo lokusebenza lwe-Apple TV noma lwe-YouTube. Lezi zinkundla zinikeza ithuba lokuzibonela ngawakhe umcimbi njengoba uqhubeka, zinikeza ukuzibonela ngawakho imikhiqizo yakamuva nezimemezelo.

Sengiphetha, i-Apple Event 2023 ilindelwe kakhulu, ithembisa amadivaysi amasha ajabulisayo nezici. Abathandi bezobuchwepheshe emhlabeni wonke bawulindele ngabomvu lo mcimbi, okuwenza ube okufanele uwubuke kubalandeli be-Apple nabathengi ngokufanayo.

