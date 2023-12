Zitholele Izinto Ezijabulisayo Zokusinda "Ngosuku Olwangaphambili" ku-GeForce MANJE

Lungela i-adrenaline-pumping adventure emhlabeni wangemva kwembubhiso othi "Usuku Lwangaphambili." Ithuthukiswe yi-Fntastic, lo mdlalo we-MMO owesabekayo womhlaba ovulekile ukuyisa ogwini olusempumalanga ye-United States, lapho ama-Zombies egcwele umphakathi. Njengelungu Elibalulekile noma Eliyinhloko ku-GeForce MANJE, ungasakaza lo mdlalo kunoma iyiphi idivayisi ngosekelo lwe-RTX ON.

Gxila eDolobheni Elisha elinemininingwane emihle, eligcwele amabhilidi aphakeme, izitolo ezinkulu eziwuxhaxha, nezinkundla ezinkulu. Hlola umhlaba obanzi usebenzisa izinhlobonhlobo zezimoto, futhi ubhekane nabanye abadlali nezidalwa ezingenwe yilesi sifo ukuze usinde. Qoqa impango ebalulekile, qedela izimfuno, futhi uze wakhe indlu yakho njengoba uzulazula kumjikelezo oshintshashintsha njalo wosuku nobusuku.

Izwa injabulo yokwakha kabusha umphakathi kusukela ekunethezekeni kwesofa lakho, ukusakaza igeyimu kusuka emafini. Amalungu abalulekile angajabulela igeyimu kufika ku-1080p kanye nozimele abangu-60 ngesekhondi, kuyilapho amalungu e-Ultimate ekwazi ukusizakala ngamaseshini emidlalo amade, izinqumo ezibanzi kakhulu, futhi asakaze ngisho no-4K kufika ku-120 fps. Kokubili ubulungu bufaka ukulandelela kwe-ray ngesikhathi sangempela, okuletha ukukhanya okumangalisayo kwesinema kukho konke ukuhlangana nabafile.

Qalisa Uhambo Oluyingqophamlando ku-“Avatar: Frontiers of Pandora”

Ngena emhlabeni omangalisayo we-Pandora nge-“Avatar: Frontiers of Pandora,” umdlalo wokuzidela womhlaba ovulekile ovela e-Ubisoft. Ngokusekelwe kumafilimu e-Avatar aphambili, le geyimu ingena ijule endaweni engahloliwe yase-Pandora ebizwa ngokuthi i-Western Frontier. Njengelungu le-GeForce MANJE Ultimate, ungasakaza lolu hambo oluyingqophamlando kunoma iyiphi idivayisi, enikwa amandla amaseva e-GeForce RTX 4080 emafini.

Joyina amabutho nezinye izizwana ukuze uvikele i-Pandora kunhlangano ye-RDA elambile izinsiza. Enza ngendlela oyifisayo umlingiswa wakho, dweba amagiya amasha, futhi uthuthukise amakhono akho nezikhali ukuze usebenzise amandla nobuchule obumangalisayo. Zungeza esibhakabhakeni kuma-Banshees, izidalwa ezinjengodrako wasenganekwaneni ezikuvumela ukuthi uhlole i-Western Frontier enkulu futhi uhlanganyele ekulweni okujabulisayo kwasemoyeni ne-RDA.

Izwa le adventure emangalisa ngendlela ongakaze uyibone ngaphambili nge-GeForce MANJE. Amalungu aphezulu angajabulela igeyimu aze afike ekulungisweni kwe-4K, acwiliswe endaweni ekhangayo kanye nokubuka okumangalisayo kwe-Pandora. Vumela isibindi nokuzimisela kwe-Na'vi kukuqondise njengoba ulwela ikusasa lalo mhlaba omangalisayo.

Zitholele Imihlaba Ekhangayo ye-Ori ku-GeForce MANJE

Qala uhambo oluhehayo unqamula imihlaba ethokozisayo ye-Ori nge-GeForce MANJE. Joyina umnakekeli womoya u-Ori njengoba ehlola izindawo ezimangalisayo, ezigcwele ingozi ku-“Ori kanye Nehlathi Eliyimpumputhe: I-Definitive Edition” kanye ne-“Ori and the Will of the Wisps.” Lezi zihloko ze-Xbox PC Game Pass ziyizengezo zakamuva kumtapo wezincwadi we-GeForce MANJE, ezinikeza amalungu ithuba lokuzizwela uchungechunge lokuzidela oluwine imiklomelo.

Ku-“Ori and the Blind Forest: Definitive Edition,” siza u-Ori abuyisele ukulinganisela ehlathini ngemva kokuhlukaniswa nomuzi wakhe phakathi nesiphepho esibhubhisayo. Esebenzisana nomoya ogama lakhe linguSein, u-Ori kufanele athole isiphetho sakhe sangempela futhi anqobe inhlekelele emhlabeni omuhle waseNibel.

Qhubeka nohambo luka-Ori kokuthi “Ori kanye Nentando Yama-Wisps,” lapho uzongena khona ezweni elisha laseNiwen. Siza isikhova esinamaphiko ephukile okuthiwa u-Ku futhi uphulukise umhlaba enkohlakalweni emnyama ngenkathi wembula abangane abasha, izitha, nezimfihlakalo endleleni.

Sakaza lezi zenzakalo ezihehayo cishe kunoma iyiphi idivayisi, ngenxa yamandla efu. Amalungu e-GeForce NOW Ultimate angaphinda athuthukise ulwazi lwawo lokudlala ngobubanzi obuguquguqukayo obuphezulu kumadivayisi asekelwayo, agxile ekubukeni okumangalisayo kochungechunge lwe-Ori.

Hlola i-LEGO Fortnite Emafini

Lungela inhlanganisela eyingqayizivele ye-LEGO ne-Fortnite ene-“LEGO Fortnite” ku-GeForce MANJE. Ithuthukiswe i-Epic Games, le geyimu ikuvumela ukuthi uvule ubuhlakani bakho ngokwakha nokwenza ngendlela oyifisayo isisekelo sasekhaya sokugcina usebenzisa izici ze-LEGO. Cela abantu bendawo ukuthi baqoqe izinto zokwakha futhi baphile ebusuku, futhi baqale uhambo olunesibindi lokufuna izinsiza ezingavamile emigedeni ejulile.

Ungaphuthelwa imidlalo emisha engu-17 ejoyina umtapo wezincwadi we-GeForce MANJE, okuhlanganisa “iMpi Yezwe Z: Ngemva,” “Warhammer 40,000: Rogue Trader,” kanye “ne-Fortnite Festival.” Kukhona okuthile wonke umuntu angakujabulela ku-GeForce MANJE, enikeza iqoqo elihlukahlukene lemidlalo kukho konke okuthandwayo kwegeyimu.

Yize i-“Halo Infinite” ebilindelwe ngabomvu ibhekane nezinkinga ezithile zobuchwepheshe ngesikhathi sokukhululwa kwayo ngoSepthemba, ithimba le-GeForce MANJE lisebenzisana ne-Microsoft kanye nonjiniyela wegeyimu i-343 Industries ukuletha umdlalo kusevisi maduze nje. Hlala ubukele i-GFN ngoLwesine ukuze uthole izibuyekezo ezengeziwe mayelana nalokhu kuthuthukiswa okujabulisayo.

Yimiphi imidlalo ocabanga ngayo kule mpelasonto? Yabelana ngemicabango yakho nathi ku-Twitter noma kumazwana angezansi, futhi ungakhohlwa ukufaka #RTXON ukuthola amaphuzu ebhonasi. Nge-GeForce MANJE, amathuba awapheli.