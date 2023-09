Ukuzijwayeza Okusekelwe Ebufakazini kanye Nokuvela Kohlelo Lwe-Can't Wait to Learn

By

I-Can't Wait to Learn, uhlelo lwemfundo yedijithali ye-War Child yezingane ezithintwa ukungqubuzana, luhlezi luqondiswa ubufakazi besayensi. Nokho, ukuze kubhekwe “okusekelwe ebufakazini” ngempela, ukungenelela kufanele kuhlangabezane nemibandela ethile. Ngocwaningo olukhulu e-Uganda, i-Can't Wait to Learn manje isihlangabezane nalezi zindlela zokuhlola, okumaka inguquko ejabulisayo yohlelo.

Umkhuba osuselwe ebufakazini umqondo wokuthi izinqubo zomsebenzi, ezinjengobuhlengikazi, imfundo, noma ukusekelwa kwengqondo kwezingane, kufanele kusekelwe ebufakazini besayensi. Kuhilela ukusebenzisa izinqubo zocwaningo eziqinile ukuze kufakazele umthelela wokungenelela, kunokuncika esikweni, ekwazisweni, noma kokuhlangenwe nakho komuntu siqu. Izinhlangano zosizo kumele zizimisele ukuziphendulela ukuze ziqinisekise ukuthi azidali umonakalo omkhulu kunokuhle.

Indlela esekelwe ebufakazini iqala ngokungenelela okwenziwa ucwaningo lwesayensi, njengokuhlola ukuthi kungenzeka yini noma ukuhlola okulawulwayo. Okutholakele kulezi zifundo kusetshenziselwa ukuzivumelanisa nokwenza ngcono indlela uma kungenasisekelo noma nganele. Uma okutholakele kukuhle, ukungenelela kuqhubekela esigabeni esilandelayo sokuhlola.

I-Can't Wait to Learn ithole isilingo esilawulwa ngokungahleliwe e-Uganda phakathi nezinyanga eziyi-18 ezedlule. Lolu cwaningo lubandakanya izingane ezingu-1507 zezikole ezingu-30 esifundeni saseSingiro. Ingxenye yezikole ithathe indawo yezifundo ezijwayelekile zesiNgisi nezibalo zafaka i-Can't Wait to Learn ukuze iqhathanise ngqo ukusebenza kwayo. Imiphumela yocwaningo, ezoshicilelwa maduze kujenali yesayensi, ibonisa ukuthi i-Can't Wait to Learn ayigcini nje ngokwenza kangcono kunemfundo evamile kodwa futhi idlula iningi lezinhlelo ze-EdTech ezisetshenziswa kuzilungiselelo ezifanayo.

Lolu cwaningo lwase-Uganda luqinisa i-Can't Wait to Learn njengohlelo olusekelwe ebufakazini obugcwele. Iyingxenye yeqoqo lezifundo zocwaningo eziyi-10 ezenziwa yi-War Child emazweni afana ne-Chad, Jordan, Lebanon, neSudan kusukela kwaqalwa lolu hlelo. ESudan, ucwaningo lwathola ukuthi izingane zithuthuke cishe ngokuphindwe kabili ezibalweni futhi cishe ngokuphindwe kathathu ekufundeni uma kuqhathaniswa nohlelo lukahulumeni lokufunda lwezingane eziphuma esikoleni.

Lesi sigameko esiyingqopha-mlando e-Uganda siphawula ukuqala kohambo lokukala lwe-Can't Wait to Learn. Ngokuhambisana nendlela yokwenziwa kwasendaweni, ukuqaliswa kwalolu hlelo kudluliselwe kumasipala wendawo. Ngokwabelana ngalokho okusebenzayo nalokho okungenzeki ngocwaningo, i-Can't Wait to Learn ihlose ukukhuthaza inqubekelaphambili ephusile ekunikezeni imfundo yamahhala, elinganayo, nekhwalithi yazo zonke izingane ezithintwa ukungqubuzana.

I-Can't Wait to Learn yaqala yathuthukiswa eSudan ngo-2012 futhi isihloliwe futhi yasetshenziswa emazweni ahlukahlukene. Ifinyelele cishe ezinganeni eziyi-100,000 kuze kube manje, ngamathemba athembisayo okukhula esikhathini esizayo.

