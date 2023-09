I-Contender Entsha Kumdlalo We-smartphone: Ifoni Engenalutho 2

By

Emhlabeni obuswa ama-iPhones nama-Android, inkampani yase-London ethi Nothing ingene emakethe yama-smartphone nge-nothing Phone 2 yayo yokusha. Idizayinelwe njengendlela ehlukile engathikamezi kangako kuma-smartphones endabuko, i-Nothing Phone 2 inikeza ulwazi lomsebenzisi oluhlukile.

Njengomsebenzisi we-iPhone oshisekayo iminyaka engu-16, nganquma ukuthatha ikhefu kudivayisi yami evamile futhi ngizame I-Nothing Phone 2 phakathi nohambo lwamasonto angu-2 ngizungeza i-Europe. Naphezu kokulungiswa kokuqala kwemibhalo yami ibe luhlaza, ngathola ukuthi ngingaphila ngaphandle kwe-iPhone yami engiyithandayo.

Ama-iPhones e-Apple abe yisibonelo sobuchwepheshe be-smartphone, kodwa ngokukhishwa okusha ngakunye, izinguquko ziye zaba ncane kakhulu. Sekuya ngokuya kuba inselele ukukholisa abathengi ukuthi bathuthuke, njengoba ukuthuthukiswa kubonakala kukuncane, njengokuthuthukiswa kwekhamera noma ukuthuthukiswa okuncane kwebhethri.

Yilapho i-Nothing Phone 2 ingena khona. Idalwe usomabhizinisi wezobuchwepheshe u-Carl Pei, Akukho lutho olunikeza ukuqabuleka kokuzizwisa kwe-smartphone. I-Nothing Phone 2 isebenza kusistimu yokusebenza ye-Android futhi ifaka isixhumi esibonakalayo esiyingqayizivele somsebenzisi kanye nezibani zesaziso "ze-Glyph" ngemuva kwedivayisi.

Ngokungafani nama-smartphones endabuko anezithonjana zohlelo lokusebenza ezimibalabala, Akukho okuthatha indlela ehlukile. Izithombe ze-monochromatic zezinhlelo zokusebenza zenzelwe ngamabomu ukunciphisa isilingo sokusebenzisa ifoni ngokweqile. Le nketho yedizayini ihlose ukunciphisa iziphazamiso futhi ikhuthaze umuzwa we-smartphone ogxile kakhulu futhi onengqondo.

Ngokunikeza enye indlela yokuhlangenwe nakho okuvamile kwama-smartphone, i-Nothing Phone 2 inselele isimo esikhona somkhakha obuswa i-Apple ne-Android. Inikeza inketho entsha kulabo abafuna idivayisi engathikamezi kancane. Ukuthi i-Nothing Phone 2 izothola ukukhanga okukhulu kusazobonakala, kodwa ngokungangabazeki iyisengezo esithokozisayo emakethe.

