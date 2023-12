Abantu Abasonqenqemeni Lokuthola Impilo Ngalé Komhlaba, Kubikezela uDava Newman

By

Uprofesa wesayensi nesayensi yezinkanyezi uDava Newman ubikezela ukuthi phakathi neminyaka eyishumi ezayo, abantu bayothola ubufakazi bokuphila okudlule noma kwamanje kwenye indawo endaweni yonke. UNewman, umqondisi weMedia Lab eMassachusetts Institute of Technology, wenze lesi sibikezelo esinamandla ngesikhathi senkulumo yakamuva eDeBartolo Center for the Performing Arts. Ukholelwa ukuthi ubufakazi obusekela ukuba khona kokuphila kwamanye amazwe buyakhula, futhi izinto ezinkulu ezitholakele sezizotholakala.

U-Newman ugcizelela isidingo seminikelo evela kuzo zonke iziyalo zokulungiselela ukuhamba phakathi kwamaplanethi nokuxazulula izinkinga zomhlaba. Ngokubona kwakhe, sonke siyizakhamuzi zomhlaba wonke kanye nosomkhathi “emkhathini womkhumbi-mkhathi.” Ucwaningo lukaNewman kubunjiniyela bezinto eziphilayo ze-aerospace lugxile ekusebenzeni komuntu ezindaweni ezihlukahlukene zamandla adonsela phansi, okuhlanganisa ukuthuthukiswa kwezingubo zasemkhathini ezithuthukile, izinhlelo ezisekela ukuphila, nokusebenza kosomkhathi.

Ngokuqondene nekusasa lokuhlola umkhathi, uNewman ubikezela ukuthi abantu bayoba iplanethi ngayinye, ngezinhlelo zokubuyela enyangeni futhi ekugcineni bafinyelele iMars. Ukholelwa ukuthi iMars inenani elikhulu ngokwesayensi, ikakhulukazi ekufuneni ubufakazi bempilo yangaphambilini. Nakuba ukutholwa kokuqala kungase kuhilele izinhlobo zokuphila zasendulo, i-Mars ibonisa zonke izimo ezidingekayo zamakhemikhali nezemvelo ukuze zisekele ukuba khona kokuphila.

U-Newman uphinde ancome ukukhuphuka kobambiswano phakathi kwezinkampani ezizimele nezikahulumeni ekuhloleni indawo, ecaphuna i-Axiom Mission 2 njengesibonelo esihle. Lokhu kubambisana kunikeza ukuqamba okusha okuphazamisayo, okuvumela inqubekelaphambili ngokushesha ngezindleko eziphansi. Ukwengeza, u-Newman ubesebenza ekwakhiweni kwesudu yomkhathi edabukisayo, engasindi, futhi eguquguqukayo “yesikhumba sesibili” ehlose ukunika amandla osomkhathi nokuthuthukisa ukusebenza kwabo.

Nokho, akukhona nje ukuhlola indawo okukhathaza uNewman. Unentshisekelo efanayo yokubhekana nezinkinga eziphuthumayo eMhlabeni, njengokuguquguquka kwesimo sezulu. UNewman ugqamisa indima yamagesi abamba ukushisa avalelwe ekusheshiseni ukushintsha kwesimo sezulu, okuholela ezinhlekeleleni zemvelo ezivame kakhulu. Noma kunjalo, uhlala enethemba, egcizelela ukuthi kusemandleni ethu njengabantu ngabanye, imiphakathi, kanye nabakhi bezinqubomgomo ukuguqula indlela esiziphatha ngayo futhi sinciphise imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu.

Ngomzuzu ojabulisayo, u-Newman wabelana ngalokho akutholile mayelana noDadewethu Mary Aquinas Kinskey, owayengumfundi waseNyuvesi yaseNotre Dame owaba ngumshayeli wendiza ngo-1943 futhi wathola ukuqashelwa okukhethekile yi-U.S. Air Force Association. Ecabanga ngezindinganiso zika-Notre Dame kanye nolwazi lwakhe lokufunda, u-Newman uthola ugqozi kulokho okufezwe uDade Aquinas.

Ukubikezela nokuqonda kukaDava Newman kunikeza amazwibela ekusasa lokuhlolwa kwendawo kanye nokubaluleka kokubambisana kwezinhlanga ezahlukene. Inkolelo yakhe ekutholakaleni kwempilo yangaphandle kanye nokuzibophezela kwakhe ekubhekaneni nezinselele zomhlaba wonke kugcizelela isidingo sokuqhubeka nokusungula izinto ezintsha, ukuqina, kanye nomzamo oyiqoqo wokubhekela ikusasa eliqhakazile.