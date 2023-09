Unyaka Wezobuchwepheshe Uqala Ngomcimbi we-Apple kanye neNkomfa ye-Dreamforce

Isonto lesibili likaSepthemba liphawula ukuqala konyaka omusha wezobuchwepheshe, kunemicimbi emikhulu efana nomcimbi we-Apple we-iPhone kanye nengqungquthela ye-Salesforce's Dreamforce ebeka ithoni embonini. Le micimbi iphinde ibonise ukuqala kwesizini yenkomfa yezobuchwepheshe, nemibukiso ehlelelwe i-Meta Platforms, iMicrosoft, ne-Oracle.

Umcimbi obhekwe ngabomvu owokuqala wokunikezwa esidlangalaleni kwe-Arm Holdings, okulindeleke ukuthi ibize umklami wama-chip ngama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-50 kuya ku-$54.5. Le-IPO, kanye nomnikelo ohleliwe womphakathi wokuqalisa ukulethwa kwe-Instacart, kungavuselela imakethe ye-IPO yobuchwepheshe elele. Izibalo ziphezulu kulo nyaka, njengoba izimpi zomthetho, izimo zomnotho omkhulu, impi yezohwebo neChina, kanye nezinselelo zokulawula kuye kwaphakamisa ukukhathazeka.

Imicimbi yesonto igqamisa kokubili amathuba nezinkinga embonini yezobuchwepheshe. I-IPO ye-Arm ibonisa amandla e-tech ne-AI, kuyilapho icala le-Google-DoJ liphakamisa ukukhathazeka mayelana namandla asetshenziswa izinkampani ezimbalwa. UMnyango Wezobulungiswa uthi i-Google isebenzise izivumelwano ngokungemthetho nabenzi bezingcingo kanye neziphequluli ze-inthanethi ukuze ilawule imakethe yenjini yokusesha.

Ngaleso sikhathi, iphaneli yeSenethi iyahlangana ukuze ixoxe ngokusetshenziswa kwe-AI okunesibopho, futhi umthetho we-bipartisan uyakhiwa ukuze ulawule i-AI. Ngisho neziqhwaga zobuchwepheshe ezifana ne-Apple kanye ne-Salesforce azigonyiwe ezinseleleni, njengoba i-Apple ibhekene nezinkinga zemali engenayo nezokuthengisa kanye ne-Salesforce icabangela ukuthutha i-Dreamforce ngenxa yokukhathazeka ngokusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nokungabi nakhaya eSan Francisco.

Ukukhathazeka okuyinhloko okuza ngendawo yobuchwepheshe i-AI. Isimo sezingxoxo esivalekile kanye namandla okuthwebula abadlali abaqavile embonini kuphakamisa imibuzo mayelana nokulunga kwemithethonqubo. Nokho, ukuzibandakanya koMnyango Wezobulungiswa kwengeza ubucayi odabeni.

Sekukonke, leli sonto lobuchwepheshe eligcwele jam libeka inkundla yemboni yezobuchwepheshe ngonyaka ozayo, ngengxube yamathuba, izinselelo, nokukhathazeka ngemithetho.

