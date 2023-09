I-Evie Networks Yandisa Ubambiswano ne-Dan Murphy's ukuze Kufakwe Iziteshi zokushaja ze-EV Ezengeziwe

By

I-Evie Networks, inkampani esebenza ngamashaja asesidlangalaleni e-EV, imemezele ubudlelwano obandisiwe nabakwa-Dan Murphy ukuze bafake iziteshi zokushaja ezengeziwe ezindaweni zabo zesitolo. Kakade, iziteshi zokushaja ezinhlanu sezifakiwe ezitolo zikaDan Murphy kulo lonke elase-Australia, kanti isiteshi sesithupha esihlelelwe i-Broadmeadows, eVictoria.

Lokhu kubambisana kuyisinyathelo esihle sokuthuthukisa ukufinyeleleka kwengqalasizinda eshaja izimoto zikagesi. Ngokwandisa inethiwekhi yeziteshi zokushaja ezitolo zika-Dan Murphy, abanikazi abaningi be-EV bazokwazi ukufinyelela kalula ezindaweni zokushaja lapho bethenga noma benza imisebenzi ethile. Iphinde ihambisane nesidingo esikhulayo sezinketho zokuthutha ezisimeme.

I-Twitter Kusolwa ukuthi I-Shadowbans I-New York Times, Umkhangisi Omkhulu

Esimeni esimangalisayo, i-Twitter, manje eyaziwa ngelika-X, kubikwa ukuthi isivale i-New York Times, ivimbela abasebenzisi ukuthi babone ama-tweets axhumene nokuqukethwe yiphephandaba. Lesi senzo siyaxaka kakhulu ngoba i-New York Times ingomunye wabakhangisi abakhulu baka-X futhi ibiqhuba imikhankaso yokuphromotha isayithi layo lezemidlalo, i-The Athletic.

Ukuzibandakanya kuma-tweets axhumene newebhusayithi ye-New York Times kwehle kakhulu ngasekupheleni kukaJulayi futhi kwaqhubeka nokwehla phakathi no-August. Lokhu kwehla kubonwe ngokuqhathanisa ukuzibandakanya nama-tweets avela kwezinye izinsiza zezindaba ezinkulu njenge-BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, kanye neWashington Post. Ngesikhathi esifanayo, ukusebenzelana nokuthunyelwe okuvela kulawa masayithi ezindaba aqhudelanayo kukhuphuke noma kwahlala kufana.

I-Meta (owayekade eyi-Facebook) Kubikwa ukuthi Yakha Imodeli Ye-AI Ethuthukisiwe ukuze Iqhudelane ne-OpenAI

I-Meta kuthiwa yakha imodeli ye-AI ethuthukisiwe ehlose ukufanisa ukusebenza kahle kwemodeli yolimi edumile ye-OpenAI, i-GPT-4. Leli thuluzi le-AI lizokhiqiza umbhalo nokuhlaziya okuqondiswe kumabhizinisi. Inhloso yalo mzamo ukuncintisana nokutheleka kwamamodeli e-AI amasha angena emakethe. Ukufeza lokhu, kubikwa ukuthi iMeta ifuna ukuthola ama-chip e-Nvidia athuthukile.

Imodeli ye-AI ethuthukiswa i-Meta kulindeleke ukuthi isize amabhizinisi ngezindlela ezihlukahlukene, okuhlanganisa ukukhiqiza umbhalo oyinkimbinkimbi, ukwenza ukuhlaziya okuyinkimbinkimbi, kanye nokukhiqiza okuphumayo okwengeziwe. Ngokuhlinzeka ngalezi zinsizakalo, i-Meta ihlose ukusungula umkhawulo wokuncintisana emakethe ye-AI.

Ingobo Yomlando Ye-inthanethi Ikhalaza Ngokulahlekelwa Kwecala Lama-Ebook Library

Ingobo yomlando ye-inthanethi imemezele inhloso yayo yokukhalaza ngokulahleka kwakamuva ecaleni le-copyright mayelana nelabhulali yayo ye-ebook. Ngemva kwesixazululo, Ingobo yomlando isivele inomkhawulo wokufinyelela kwezinye zezincwadi zayo. Isinqumo sangempela sinqume ukuthi ukuskena kweNdawo yomlando yezincwadi kwakungekho ngaphansi komthetho wokusetshenziswa okulungile wase-US. Ngenxa yalokho, iwebhusayithi kudingeke ukuthi ikhawulele ukufinyelela komphakathi ezincwadini ezithengiswayo ezivikelwe yi-copyright.

Isinqumo se-Internet Archive sokufaka isikhalazo sigcizelela ukuzibophezela kwabo ekugcineni ukufinyelela olwazini nezincwadi, kuyilapho kubhekwana nokukhathazeka okuvezwe abanikazi bamalungelo okukopisha. Leli cala ligqamisa izinselele eziqhubekayo kanye nezinkulumo-mpikiswano ezithinta imitapo yolwazi yedijithali nokusetshenziswa okulungile enkathini yedijithali.

I-Exoplanet Engase Kuhlaleke kuyo, i-K2-18b, Ikhonjwe nguJames Webb Space Telescope

I-James Webb Space Telescope ikhombe i-K2-18b, i-exoplanet ephethe amandla okuhlalwa kuwo kanye nokuseshwa kwempilo yangaphandle. Itholwe ngo-2015, i-K2-18b kukholakala ukuthi inolwandle lwamanzi aluketshezi endaweni yayo futhi ingase ibe ne-methane, i-carbon dioxide, ne-dimethyl sulfide. Le exoplanet inkulu ngokuphawulekayo kunoMhlaba, ikala ubukhulu bayo izikhathi ezingu-8.6, futhi inikeza ithuba eliyingqayizivele lokuhlola kwesayensi ngaphakathi komthala wethu.

Njengoba siqhubeka nokuthola ama-exoplanets anezici ezifana neplanethi yethu, ukusesha ukuphila ngale koMhlaba kuya ngokuya kuheha. I-K2-18b inikeza umbono othakazelisayo wokuthi kungenzeka kube khona imihlaba engahlalwa ngaphandle kwesistimu yethu sonozungezilanga.

