I-Nintendo Switch 2 Kunamahlebezi okuthi Ifake Ukusebenza Okuthuthukisiwe Nezikhathi Zokulayisha Ezancishisiwe

Amahemuhemu mayelana neNintendo Switch 2 elindelwe ngabomvu ayaqhubeka nokusabalala, kunemininingwane emisha evelayo mayelana nokusebenza nezici zayo. Imithombo ethembekile ithi ikhonsoli ibe nombukiso oyimfihlo e-Gamescom ngo-Agasti, futhi manje umthombo wesithathu uqinise lezi zimangalo futhi wengeza ulwazi olwengeziwe.

Ngokwemibiko evela ku-Eurogamer kanye ne-VGC, i-Switch 2 inamahemuhemu okuthi "I-Legend of Zelda: Breath of the Wild" ngenani eliphakeme lozimele kanye nesinqumo, okuzwakala sengathi kuthembisa abalandeli bomdlalo odumile. U-Nate The Hate, owayekade ethembekile ku-Nintendo ngaphakathi, uphinde wasekela lezi zimangalo futhi wembula imininingwane eyengeziwe ayizwile mayelana nekhonsoli.

Enye intuthuko ephawulekayo eshiwo ngu-Nate The Hate ukwehla okuphawulekayo kwezikhathi zomthwalo. Uthi i-hardware entsha ivumele izikhathi zokulayisha eziseduze ngokushesha zemidlalo, ikakhulukazi uma isuka kumenyu enkulu. Lokhu ukuthuthuka okukhulu uma kuqhathaniswa ne-Switch yasekuqaleni, enezikhathi zokulayisha cishe imizuzwana engama-30.

Mayelana nokusebenza, uNate The Hate uthi i-“Breath of the Wild” ibisebenza kumafreyimu angama-60 ngomzuzwana ngesinqumo se-4K ku-Switch 2. Uphinde waveza ukuthi ikhonsoli ihlanganisa amakhono athuthukile okulandelela ama-ray, afana nalawo e-PlayStation. 5 kanye ne-Xbox Series X/S ingafinyelela. Kodwa-ke, ucacisa ukuthi amandla aluhlaza we-Switchch 2 kulindeleke ukuthi abe ngaphansi kwalawo e-Xbox Series S.

Ukuze kunxeshezelwe lokhu, i-Switch 2 ingase isebenzise ubuchwepheshe obusha obubizwa ngokuthi i-DLSS (deep learning super sampling), obungakwazi ukulingisa ukulungiswa kwe-4K kumadivayisi anamandla aphansi. Lokhu kungase kunikeze okuhlangenwe nakho okubonakalayo okufanayo ne-4K yomdabu kuyilapho kugcinwa ukusebenza kahle kokusebenza.

Nakuba kusekhona ukungaqiniseki mayelana nokuhambisana nokuhlehla kwe-Switch 2 kanye nezinsuku ezisemthethweni zokuveza/zokwethula, i-Nate The Hate iphakamisa ukuthi i-Nintendo Direct elandelayo izodlala cishe ezinsukwini ezintathu, mhlawumbe ngo-September 14. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-Nintendo Directs ivamise ukwenzeka ngo- NgoLwesine.

Sengiphetha, izici ezinamahemuhemu ze-Nintendo Switch 2 zibonisa ukusebenza okuthuthukisiwe, izikhathi ezincishisiwe zokulayisha, kanye nokusetshenziswa okungenzeka kobuchwepheshe be-DLSS. Abalandeli balindele ngabomvu ezinye izibuyekezo ezivela kuNintendo mayelana nale khonsoli elindelwe ngabomvu.

