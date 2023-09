I-Anker's 622 MagGo Power Bank Inikeza Ukushaja Okungenantambo Ngenani Elihle

Ingabe ufuna ibhange lamandla okushaja okungenantambo le-iPhone yakho? Ibhethri lika-Anker's 622 MagGo Magnetic okwamanje lithengiswa ngama- $39.99 kuphela, $30 entengo yawo yoqobo. Leli bhange lamandla eliphathekayo linomthamo ongu-5,000mAh futhi linganika amandla i-iPhone ehambisanayo ngokungenantambo ku-7.5W. Yize ingahle ingasheshi njenge-MagSafe Battery Pack esemthethweni yakwa-Apple, inikeza inketho ethengekayo kakhulu. I-MagGo iphinde ibe ne-kickstand egoqayo ekwazi ukubamba ngisho ne-iPhone engusayizi we-Max, futhi ingaphinda kabili njengephedi yokushaja okungenantambo uma isekelwe. U-Anker futhi unikeza inguqulo eyisisekelo, i-621 MagGo, ngo-$29.99, engafaki i-kickstand.

Ngaphezu kwebhange lamandla, kukhona amanye amadili atholakalayo. Isethi yebhilidi le-Lego Super Mario Question Mark Block lithengiswa ngo-$159.99, $40 entengo yalo yokuqala. Le sethi ihlanganisa ama-mini-dioramas amane anwebekayo amelela amaleveli esithonjana asuka kugeyimu yevidiyo ye-Super Mario 64. Isethi iphinde ihambisane nezibalo ze-Lego ze-electronic Mario, okuvumela ukudlala okusebenzisanayo.

I-Apple's 16-inch MacBook Pro enephrosesa ye-M1 Max kusukela ngo-2021 iyathengiswa e-B&H Photo ngo-$2,799, imali eyongiweyo engu-$1,500. Le laptop ifakwe i-64GB ye-RAM, i-2TB SSD, futhi inesikrini sokuxazulula esingu-3456 x 2234. Ingumshini onamandla wokugeleza kokusebenza kokudala futhi ifaka ukushaja kwe-MagSafe, imbobo ye-HDMI, nesikhala sekhadi le-SD.

Amanye amadili ahlanganisa ikhava eqinile yomqoqi ye-The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide ka-$25.64, i-PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip yabalawuli be-Xbox ngo-$7.99, ikesi lesikhumba le-Apple's iPhone 14 Plus ehlathini eliluhlaza ngo-$10.53 , igundane legeyimu le-Logitech G502 X elinentambo elimhlophe ngo-$49.99, kanye nenqwaba “yekhamera yesenzo” ye-Insta360 Go 3 ngo-$369.99.

Imithombo: The Verge