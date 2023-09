Amahemuhemu weNintendo Shintsha 2: Ukuphefumula Kwedemo Yasendle Kuboniswe Imifanekiso Ethuthukisiwe Nezikhathi Zokulayisha

By

Amahemuhemu mayelana nekhonsoli elandelayo kaNintendo, ebizwa ngokuthi 'Shintsha 2', asabalale muva nje. Ngokwemibiko evela ku-Eurogamer ne-VGC, onjiniyela abakhethiwe babe nethuba lokubonisa ikhonsoli phakathi ne-Gamescom 2023. Idemo ifake inguqulo ethuthukisiwe ye-The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nakuba imininingwane yokuthuthukiswa inganikezwanga ngaleso sikhathi.

Imininingwane emisha enamahemuhemu manje isivele ku-podcast yakamuva ye-Nate the Hate. Umsingathi uthe idemo yobuchwepheshe ye-Gamescom ibonise i-Breath of the Wild egijima ngo-4K 60fps, nokuthuthuka okuphawulekayo ukuqedwa kwezikhathi zokulayisha. Kubalulekile ukucacisa ukuthi la mahemuhemu awasho ukuthi isihloko sokuqalisa Shintsha sizophinda sikhishwe ngehadiwe elandelayo. Kunalokho, yayisetshenziselwa ukubonisa intuthuko yobuchwepheshe yomlandeli.

Kukhona nezimangalo zokuthi idemo yobuchwepheshe isebenzise i-DLSS 3.5, ubuchwepheshe bokwenyusa i-AI besikhathi sangempela se-Nvidia. Kodwa-ke, akuqiniseki ukuthi idemo isebenzise isethi yesici esigcwele senguqulo engu-3.5, njengokukhiqizwa kozimele. Ukufakwa kwe-DLSS kube yisihloko sokuqagela kulowo ozongena esikhundleni se-Shintsha iminyaka eminingana, futhi ukukhulunywa kwenguqulo ye-3.5 kuyamangaza impela.

Ngesikhathi sengxoxo ye-podcast, umsingathi uthe uMashi 2024 usuku olungase lube khona yize bekungacaci ukuthi lokhu kubhekise osukwini lokudalulwa noma lokukhishwa. Amahemuhemu adlule ekuqaleni kwalo nyaka aphakamise ukukhishwa kwakamuva kuka-2024 kwe-Switch 2.

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi la mahemuhemu awaqinisekiswanga ngokusemthethweni nguNintendo ngalesi sikhathi. Ulwazi lusekelwe emithonjeni nasenzwabeni. Ukwengeza, uma lokhu kucaciswa kunembile, kubalulekile ukucabangela ukuthi idemo yobuchwepheshe eboniswa ku-Gamescom ingase ingabonisi izici zekhonsoli yokugcina.

Njengoba la mahemuhemu eqhubeka nokusabalala, kuyajabulisa ukucabanga ngamathuba enguqulo ethuthukisiwe ye-Breath of the Wild ku-'Switch 2'. Kodwa-ke, kuze kube yilapho kwenziwa izimemezelo ezisemthethweni nguNintendo, la mahemuhemu kufanele athathwe ngohlamvu lukasawoti.

