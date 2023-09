Izikhathi Zokukhishwa ze-Teal Mask DLC ku-Pokemon Scarlet ne-Violet

Abaqeqeshi emhlabeni wonke balindele ngabomvu ukukhululwa kwe-Pokemon Scarlet yokuqala ne-Violet DLC, i-Teal Mask. Izokwethulwa ngoLwesithathu, Septhemba 13, abadlali bafisa ukwazi ngezikhathi ezithile zokukhishwa esifundeni sabo.

Ngokwemininingwane eqinisekisiwe, i-Teal Mask DLC izokhishwa ngalezi zikhathi ezilandelayo:

- 6pm Pacific Time (Septhemba 12)

- 8pm Isikhathi Esimaphakathi (Septhemba 12)

- 9pm Isikhathi SaseMpumalanga (Septhemba 12)

- 2 am Isikhathi sase-UK (Septhemba 13)

- 3 am Central Europe Time (September 13)

- 5:30 am Isikhathi saseNdiya (Septhemba 13)

- 9 am Japan Time (September 13)

Lezi zikhathi zingase zishintshe, kodwa igeyimu kulindeleke ukuthi iqale ngesikhathi esinikeziwe. Abadlali kufanele bahlale benolwazi lwanoma yiziphi izimemezelo mayelana nezinguquko zesikhathi sokukhishwa.

I-Teal Mask iyingxenye ye-The Hidden Treasure of Area Zero DLC ye-Pokemon Scarlet ne-Violet. I-DLC ithatha abadlali ohambweni lwesikole baye e-Kitakami, idolobhana elinempilo eligcwele imicimbi yemikhosi kanye nabathengisi basemgwaqweni. I-Pokemon Company isivele yagcona izilo ezintsha zasephaketheni, Izinganekwane, kanye nabalingisi abazokwethulwa ku-The Teal Mask.

Ukuvuza kuphinde kwembula ulwazi olwengeziwe mayelana namakhono amasha, okufakiwe kwe-Pokedex, nezilo zephaketheni ezifana ne-Bloodmoon Ursaluna. Ingxenye yesibili ye-The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, ebizwa nge-Indigo Disk, ihlelelwe ukukhishwa kwe-Q4/Winter ngo-2023.

Abadlali abafuna ukuzwa i-Teal Mask DLC bazodinga ukuba ngabanikazi be-Pokemon Scarlet noma i-Pokemon Violet. Labo abangabanikazi bemidlalo yomibili bazodinga ukuthenga amakhophi ahlukene e-The Teal Mask.

Naphezu kwezinkinga zokuqala zobuchwepheshe ezithinte ukucwiliswa kwabadlali nolwazi, i-Pokemon Scarlet kanye ne-Violet ibe nokwethulwa okuyimpumelelo enkulu, yaba ukukhishwa okukhulu kwe-Nintendo kunako konke okwake kwaba namakhophi ayizigidi ezingu-10 athengiswe ezinsukwini ezintathu zokuqala.

