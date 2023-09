I-Google yethula iphrojekthi ye-Digital Futures ye-AI enesibopho

By

I-Google yethule i-Digital Futures Project, isinyathelo esihlose ukusekela abacwaningi kanye nokuthuthukisa izixazululo zenqubomgomo yomphakathi yobuhlakani bokwenziwa (AI). I-Google.org, uphiko lwe-Google olusiza abantulayo, isungula isikhwama semali esingamaRandi ayizigidi ezingu-20 ukuze sinikeze izibonelelo kubasebenzi abanengqondo nezikhungo zemfundo ezisebenza ngobuchwepheshe be-AI. Le phrojekthi ihlose ukubhekana namandla e-AI okwenza ngcono izimpilo kanye nokubhekana nezinselele zomhlaba wonke eziyinkimbinkimbi, kuyilapho icubungula nezindaba zokungakhethi, ukuchema, ulwazi olunganembile, ukuphepha, kanye nekusasa lomsebenzi.

Lesi sikhwama sizokweseka ongqondongqondo abazimele abaphenya izihloko ezinjengomthelela we-AI ekuvikelekeni komhlaba wonke, ukuthuthukisa ukuphepha kwezikhungo nezamabhizinisi, imiphumela ye-AI kwezabasebenzi kanye noguquko lwabasebenzi, ukusetshenziswa kukahulumeni kwe-AI ukukhulisa umkhiqizo nokukhula komnotho, nokuthi yiziphi izinhlaka zokubusa. ingakhuthaza ukusungulwa kwe-AI okunomthwalo wemfanelo.

Abanye abanikezwa izibonelelo zokuqala zeDigital Futures Fund bahlanganisa izinhlangano ezivelele njenge-Aspen Institute, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future, nezinye eziningi. Lesi sikhwama sihlose ukusekela izinhlangano emhlabeni wonke futhi sizokwabelana ngolwazi olwengeziwe esikhathini esizayo.

Umqondo "we-AI ebhekelela" uthole isithakazelo esikhulayo eminyakeni yamuva, njengoba abadlali bezimboni nohulumeni begcizelela isidingo sokuthuthukiswa kwe-AI ephephile neyokuziphatha. Ngokuhambisana nalokhu, sekusungulwe izinhlelo eziningi ezihlobene ne-AI, okuhlanganisa iFrontier Model Forum, indikimba yezimboni eyakhiwe yi-OpenAI, iMicrosoft, Anthropic, kanye ne-Google, umhlangano kaMongameli Biden nezinkampani ze-AI ukuze kuqinisekiswe ukuvikela ngokuzithandela, kanye nemizamo yaseYurophu ekufezeni inhloso yocwaningo. Incwadi yomthetho ye-AI.

Isimemezelo se-Google's Digital Futures Project siza ngaphambi komhlangano ovaliwe ne-US Congress egxile ku-AI, lapho abaholi bezobuchwepheshe abafana no-Elon Musk, uMark Zuckerberg, uSundar Photosi, nabanye behlelelwe ukuxoxa ngomthelela we-AI nekusasa.



