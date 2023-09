I-Microscope Entsha kwa-ALBA Ikhiqiza Ucwaningo Olushicilelwe Ezinyangeni Eziyisithupha Nje

I-Joint Electron Microscopy Centre e-ALBA isanda kushicilela iphepha layo lokuqala lokucwaninga ku-Journal of the American Chemical Society, ezinyangeni eziyisithupha kuphela ngemva kokuvulwa kwayo. Iphepha libonise idatha nezithombe ezitholwe ngesibonakhulu se-EM02-METCAM, okungesokuqala ngqa eSpain. I-EM02-METCAM iyisibonakhulu esine-monochromated and double aberration corrected transmission transmission electron evumela ukuhlolwa kwe-atomic-resolution yezinhlaka zekristalu nokucushwa kwe-electronic kwezinto.

Abacwaningi bamagange ukusebenzisa isibonakhulu ukuze bathole ukuqonda okujulile ngezimo zamakhemikhali nezomzimba kanye nokwenza izinto ezintsha zonjiniyela ezinezakhiwo ezihlukile. Isibonakhulu se-METCAM isivele ifakazele amandla ayo, ifinyelela izinqumo zendawo ezingaphansi kwama-picometers angu-50 (pm) uma isebenza ngama-volts angu-300 kiloelectron (keV) nezinqumo ezingaphansi kuka-100 pm ku-60 keV. Ukulungiswa kwamandla okutholwe ku-60 keV nge-monochromator kwaba ngu-13.6 electron volts (eV).

Ucwaningo lokuqala olwenziwe ngesibonakhulu se-METCAM lugxile ekuphenyeni umndeni wama-catalysts asetshenziswa ezinhlotsheni ezintsha zamabhethri. I-microscope yenza abacwaningi baqonde kangcono ukucushwa kwejiyomethri, ukwakheka, kanye nesakhiwo se-elekthronikhi salezi ziphequluli, sikhanyisela izindlela ze-catalysis kumabhethri e-lithium-sulfur.

Idatha etholiwe yokulungiswa kwe-athomu kanye ne-spectroscopy yokulahlekelwa kwamandla e-electron enikezwe i-microscope ye-METCAM ivumele abacwaningi ukuba babonise ukuncika kwama-spinel catalysts ekucushweni kwejometri kunqubo yokusabela kokunciphisa isulfure. Lolu lwazi lusebenza njengesisekelo sokuthuthukiswa okunengqondo kwama-catalyst athuthukisiwe namabhethri asebenza kangcono.

Ukuphumelela kwe-microscope ye-METCAM kudlule okulindelwe ngabacwaningi abahilelekile. Ukuguquguquka kwayo ekucabangeni nasekubukeni kwe-spectroscopy kunikeza ososayensi amandla okuthola ukuqonda okujulile ngezinto zokwakha.

Ukusebenzisana phakathi kwezikhungo zocwaningo, okuhlanganisa neCatalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, ALBA Synchrotron, Spanish National Research Council, Institute of Materials Science of Barcelona, ​​kanye ne-Universitat Autònoma de Barcelona, ​​kwenze ukutholwa kwe-EM02-METCAM kwenzeke. Le phrojekthi ixhaswe ngezimali yi-European Regional Development Fund ngokusekelwa uMnyango Wezocwaningo kanye namaNyuvesi kaHulumeni waseCatalonia.

Sekukonke, i-JEMCA kanye nama-microscopes ayo aphambili, okuhlanganisa i-EM02-METCAM, inesithembiso esihle sokukhiqiza ucwaningo olubalulekile kanye nokuthuthukisa ukuqonda kwesayensi emikhakheni eyahlukene.

Imithombo:

- Ijenali ye-American Chemical Society

– ICN2/ALBA