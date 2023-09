I-Apple Iwina Isikhalazo Kunselelo Yelungelo Lobunikazi ngokumelene ne-Corephotonics

By

Ekuthuthukisweni kwakamuva, i-Apple Inc. ivuselele ngempumelelo inselelo yayo kulungelo lobunikazi lekhamera yeselula ephethwe yi-Corephotonics Ltd. Ilungelo lobunikazi okukhulunywa ngalo livumela abasebenzisi ukuthi bathwebule izithombe ezinesihloko esibukhali ngokumelene nengemuva elifiphele. INkantolo Yokudlulisa Amacala Yase-US Yesifunda Sombuso ikhiphe isinqumo ngoMsombuluko sokuthi i-Patent Trial and Appeal Board (PTAB) ikunqabele ngokungafanele ukuhlasela kwe-Apple ku-Corephotonics ngokwethembela ephutheni lokuthayipha okungekho hlangothi okukholakala ukuthi libalulekile.

Isinqumo se-Federal Circuit sasisekelwe ekwehlulekeni kwe-PTAB ukuchaza ngokwanele ukubaluleka kwephutha lokuthayipha esinqumweni sayo. Leli phutha, kanye namanye amaphutha azimele akhonjwe yi-PTAB, kube nomthelela esinqumweni sokuqala sebhodi sokwenqaba inselelo ye-Apple.

Ukunqoba kwe-Apple esikhalazweni manje kuvumela inkampani ukuthi iqhubeke nempi yayo yezomthetho ngokumelene ne-Corephotonics mayelana nokuba semthethweni kwelungelo lobunikazi. Lokhu ukuwina okubalulekile kwe-Apple, njengoba umphumela omuhle ungase ukhulule inkampani ekukhokheni izimali zelayisensi kwa-Corephotonics noma ibhekane nanoma yimiphi eminye imiphumela engokomthetho ehlobene nelungelo lobunikazi.

Ukusetshenziswa kwemodi yokuma ngobude, enesihloko esibukhali nengemuva elifiphele, sekudume kakhulu ekuthwebuleni izithombe ze-smartphone. Ubuchwepheshe obusemuva kwalesi sici bubandakanya inhlanganisela yezingxenyekazi zekhompuyutha nesofthiwe evumela abasebenzisi ukuthi bafinyelele izithombe ezibukeka njengochwepheshe kalula. I-Apple, eyaziwa ngokuqamba okusha kwezobuchwepheshe be-smartphone, ibihamba phambili kulo mkhuba ngemodi ye-Portrait, eyamukelwe kahle ngabasebenzisi.

Lokhu kuthuthukiswa kwakamuva empini yezomthetho ye-Apple ne-Corephotonics igqamisa ukuncintisana okukhulu kanye nokubaluleka kwempahla eqanjiwe embonini yama-smartphone. Zombili izinkampani zibanga ukubusa kule makethe eqhudelana kakhulu futhi zizimisele ukuvikela amalungelo azo empahla yengqondo ukuze zivikele isikhundla sazo.

Kusazobonakala ukuthi le ngxabano yomthetho izoqhubeka kanjani ezinyangeni ezizayo. Noma kunjalo, isikhalazo esiyimpumelelo sika-Apple siphawula igxathu elibalulekile eliya phambili emizamweni yayo yokubekela inselele ukufaneleka kwelungelo lobunikazi le-Corephotonics. Umphumela waleli cala ungaba nemithelela efinyelela kude ngekusasa lobuchwepheshe bekhamera ye-smartphone.

Izincazelo:

– Ibhodi Lokuqulwa Kwelungelo Lobunikazi Nesikhalazo (i-PTAB): Iphaneli yamajaji okuphatha ngaphakathi kwe-United States Patent and Trademark Office anesibopho sokubuyekeza nokunquma ngezinselele zokuba semthethweni kwamalungelo obunikazi.

- Iphutha lokuthayipha: Iphutha elenziwe ekubhalweni noma ekuphrinteni idokhumenti, ngokuvamile elihlanganisa izinhlamvu ezingalungile, amagama, noma izimpawu zokubhala.

