Iwebhusayithi Yesitolo Se-Apple Ayixhunyiwe Ku-inthanethi Ngaphambi Kokwethulwa kwe-iPhone 15

Iwebhusayithi ye-Apple Store ivaliwe okwesikhashana ngoLwesibili ekuseni, amahora ambalwa ngaphambi kokwethulwa obekulindelwe ngabomvu kwe-iPhone 15. Ikhasi lokufika libonise umlayezo othi le webhusayithi iyathuthukiswa futhi yanxusa izivakashi ukuthi zihlole futhi maduze. Ilogo ye-Apple enopopayi eluhlaza okwesibhakabhaka nokumpunga, nayo ehlotshaniswa nomcimbi wokwethulwa kwe-iPhone 15, ikhonjiswe kanye nesixhumanisi esisebenzayo sokusakaza bukhoma.

Isikhulu esiphezulu se-Apple u-Tim Cook usezokwethula inguqulo yakamuva yomkhiqizo ophambili wale nkampani ngo-1:15 ET ovela eSteve Jobs Theatre yase-Apple Park. Akukacaci ukuthi ukuphahlazeka kwewebhusayithi kube umphumela wentshisekelo enkulu ku-iPhone XNUMX noma uma i-Apple yenza izinguquko emakethe yayo eku-inthanethi.

I-iPhone 15 kulindeleke ukuthi ikhishwe ngoSepthemba 22, namamodeli amathathu atholakala ngamanani ahlukene amanani. Inguqulo evamile izoqala ku-$799, kuyilapho inketho ye-Pro Max izoba nenani elingu-$1,099. Olunye ushintsho oluphawulekayo ku-iPhone 15 ukwamukelwa kwembobo yokushaja evamile ye-USB-C, njengokuyalelwa yi-European Union. Lesi sinyathelo siphawula ukusuka echwebeni lokushaja le-Apple Lightning.

Amahemuhemu azungeze i-iPhone 15 ahlanganisa ukwethulwa “Kwenkinobho Yesenzo,” ezonikeza abasebenzisi ukufinyelela okusheshayo emisebenzini nezilungiselelo ezahlukahlukene ngaphandle kokuvula idivayisi noma ukuzulazula ngezinhlelo zokusebenza. Yize imininingwane iyindlala, ochwepheshe bakholelwa ukuthi le nkinobho ingahlukanisa i-iPhone 15 Pro kumamodeli wangaphambilini.

I-Apple ijwayele ukwethula umkhiqizo omusha ekwindla, kanti i-iPhone 14 ikhishwe ngoSepthemba ngonyaka odlule. Isitokwe sale nkampani, esisanda kufinyelela emalini eqopha umlando emakethe yama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu, sehle kancane ngesikhathi sokuhweba ekuseni ngoLwesibili.

Imithombo: The New York Post, MacRumors, The Associated Press