Okusha Okutholakele mayelana Nezinkanyezi Ezincane Ezizungeza i-Milky Way

By

Ucwaningo lwakamuva olusebenzisa idatha evela kumishini ye-European Space Agency ye-Gaia lunikeze ukukhanya okusha mayelana nesiphetho semithala emincane ezungeza i-Milky Way. Ngokuphambene nezinkolelo zangaphambili, le mithala emincane ayiwona amasathelayithi esikhathi eside we-Milky Way kodwa ifika sekwephuzile futhi igcine ibhujiswe lapho isondela kakhulu kumthala wethu omkhulukazi.

Abacwaningi basebenzise idatha ye-Gaia ukukhomba izinsalela ze-galactic ngaphakathi kwe-Milky Way ezivela kumithala emincane eyagwinywa. Ngalokhu kuhlaziya, bathole ukuthi izinsalela eziningi zegalaksi emincane zangena eMilky Way phakathi neminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezintathu edlule. Nokho, lapho ishayisana nomthala wethu, le mithala emincane ibe nezinguquko eziphawulekayo zesakhiwo futhi yalahlekelwa igesi eningi ngenxa yesiyaluyalu esidalwe ukushayisana.

Okunye okuthakazelisayo okutholwe kulolu cwaningo ukungabi bikho kwezinto ezimnyama emithaleni emincane eyamuncwa i-Milky Way. Ngokusho kwe-classical physics, le mithala kufanele ibe nenani elikhulu lezinto ezimnyama, ebezingasiza ekulondolozeni ukwakheka kwazo ngisho nangemva kokufakwa ku-Milky Way. Iqiniso lokuthi le mithala yayingenazo izinto ezimnyama kusho ukuthi imithala emincane okwamanje ezungeza i-Milky Way nayo kungenzeka ibe nentula ezintweni ezimnyama futhi ingase ibhekane nesiphetho esifanayo sokumuncwa umthala wethu.

Lokhu okutholakele kubekela inselele imibono yangaphambili mayelana nempilo ende yemithala emincane ezungeza i-Milky Way. Phambilini bekukholelwa ukuthi le mithala ingazungeza izigidigidi zeminyaka ngenxa yokuqukethwe kwayo okunothile okumnyama. Kodwa-ke, ucwaningo olusha luphakamisa ukuthi le mithala iphila isikhathi esifushane kuphela ngaphambi kokuthi iphazamiseke futhi imunce.

Ukulinganisa okuqukethwe kwento emnyama yemithala emincane emincane kuwumsebenzi oyinselele njengoba into emnyama ayibonakali futhi ayibonakali. Izinguquko zejubane nokuzungeza kwezinkanyezi kule mithala ngenxa yokusebenzelana nezinto ze-Milky Way kwenza kube nzima ukukala ngokunembile okuqukethwe kwazo okumnyama.

Nakuba abacwaningi benethemba lokuthi ezinye izindlela zinganikeza ukuqonda ngendaba emnyama equkethwe yile mithala emuncwe, okwamanje, izimfihlakalo ezizungeze isiphetho semithala emincane phambi kwamandla adonsela phansi e-Milky Way azikaxazululeki. Ucwaningo olwengeziwe kanye nedatha yokuqaphela kuzobaluleka ekwembuleni ubunkimbinkimbi balokhu kusebenzisana kanye nokuqonda indima yodaba olumnyama ekusindeni kwemithala emincane.