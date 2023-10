I-Webb Space Telescope Ithola Ukusakazwa KweJet Yejubane Eliphezulu Ku-Atmosphere ye-Jupiter

By

I-James Webb Space Telescope ye-NASA ithole into ethokozisayo emkhathini we-Jupiter—indiza yendiza enesivinini esiphezulu etholakala ngenhla kwenkabazwe yeplanethi, ibanga elingaphezu kwamamayela angu-3,000 ububanzi. Lesi sici esisha sihlinzeka ngemininingwane ebalulekile ekusebenzisaneni phakathi kwezingqimba zomoya onyakazayo we-Jupiter futhi sigqamisa amakhono ayingqayizivele wesibonakude se-Webb.

Liholwa u-Ricardo Hueso we-University of the Basque Country e-Bilbao, e-Spain, ithimba labacwaningi lisebenzise idatha evela ku-Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), eyathathwa ngoJulayi 2022. Uhlelo lwe-telescope's Early Release Science, oluholwa ngokuhlanganyela ngu-Imke de Pater waseNyuvesi yaseCalifornia, eBerkeley, kanye noThierry Fouchet ovela e-Observatory of Paris, okuhloswe ngayo ukuthwebula izithombe ze-Jupiter ngezikhathi zamahora angu-10, noma usuku olulodwa lwe-Jupiter, kusetshenziswa izihlungi ezihlukene ukuze kutholwe izinguquko ezicini ezincane ezindaweni ezihlukahlukene zokuphakama kweplanethi. umkhathi.

Izithombe ezinesinqumo esiphezulu ezitholwe nguWebb zimangaze abacwaningi, zembula izici ezibucayi ezazibonwa njengobungu obufiphele. Ngokulandelela lezi zici eduze nokujikeleza okusheshayo kwe-Jupiter, ithimba lithole ukuqonda okungcono kwemvelo eguquguqukayo yomkhathi weplanethi. Ngokukhethekile, bakwazi ukuhlonza amashekeli omoya, noma izifunda lapho isivinini somoya sishintsha khona ngokuphakama noma ibanga, futhi balandelele umsinga wejethi wesivinini esikhulu.

Umkhathi we-Jupiter uqukethe izendlalelo eziningi, futhi amakhono e-Webb ahlukile e-imaging avumele ososayensi ukuthi bahlaziye ama-altitudes ahlukene futhi bahlukanise ukusakaza kwe-jet. Lokhu okutholakele kunikeza ulwazi olubalulekile mayelana nokuguquguquka komkhathi we-Jupiter futhi kusebenza njengobufakazi bamandla okubuka anamandla e-James Webb Space Telescope.

Imithombo:

-NASA

- Inyuvesi yaseCalifornia, eBerkeley

- I-Observatory yaseParis