Ukukhuphuka nokuwa kwe-Malvinoxhosan Bioregion eNingizimu Afrika

Ucwaningo lwakamuva olunesihloko esithi “The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole,” olushicilelwe ku-Earth-Science Reviews, luhlola ukushabalala kwezilwane zasolwandle ngesikhathi sokuqala- Isikhathi se-Middle Devonian. Lesi sikhathi sasibonakala ngesimo sezulu esifudumele kanye namazinga aphezulu olwandle, nezwe elikhulu elibizwa ngokuthi i-Gondwana eliseduze ne-South Pole.

Abacwaningi, abaholwa uDkt. Cameron Penn-Clarke, baqoqa futhi bahlaziya inani elibalulekile ledatha yezinsalela ukuze baqonde umsuka nokunyamalala kwe-biota ye-Malvinoxhosan, iqembu lezilwane zasolwandle ezazichuma emanzini apholile futhi zihlanganisa izinhlobo ezihlukahlukene ze-shellfish. Ngokusebenzisa amasu athuthukisiwe okuhlaziya idatha, bahlonze izingqimba ezihlukile edwaleni lasendulo, ngayinye ebonisa ukwehla kwenani lezilwane zasolwandle ngokuhamba kwesikhathi.

Ucwaningo luveze ukuthi ukwehla kwe-biota ye-Malvinoxhosan kuhambisana nokushintsha kwamazinga olwandle nesimo sezulu. Njengoba isimo sezulu siqala ukufudumala, izilwane zasolwandle ezikhethekile, zasemanzini apholile i-Malvinoxhosan zanyamalala futhi zathathelwa indawo yizinhlobo zezilwane ezivamile ezijwayele amanzi afudumele. Ukushintshashintsha kwamazinga olwandle kuphazamise imigoqo yolwandle yemvelo, kwavumela amanzi afudumele asuka ezindaweni eziseduze nenkabazwe ukuthi angene futhi kuholele ekuqoqeni kwezinhlobo zamanzi afudumele.

Ukushabalala kwe-biota ye-Malvinoxhosan kubangele ukuwa kwe-polar ecosystem, lapho izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zingazange ziphinde zibe khona. Ucwaningo luphakamisa ukuthi imiphumela ehlanganisiwe yezinguquko ezingeni lolwandle nezinga lokushisa kwakuyizici eziyinhloko ezenza lesi sigameko sokushabalala. Akukaqinisekwa ukuthi lesi sigameko sokushabalala sihlotshaniswa yini nezinye ngesikhathi se-Early-Middle Devonian, njengoba ukuchazwa kweminyaka kungekho.

Lolu cwaningo luphinde lugqamise ubungozi bezindawo ezishisayo kanye ne-ecosystem ekushintsheni kwezinga lolwandle nezinga lokushisa. Ukuqonda izehlakalo zokushabalala kwesikhathi esidlule kunganikeza imininingwane ebalulekile ngenkinga yamanje yezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo esibhekene nayo osukwini lwanamuhla.

