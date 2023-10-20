I-NASA's Moon Rover Prototype Iqeda I-Lunar Obstacle Course

I-NASA's new moon rover prototype, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), iqede ngempumelelo inkambo yesithiyo elingisa indawo emagebhugebhu yendawo yenyanga. I-rover izokwethulwa esigxotsheni esiseningizimu ngoNovemba 2024 ngerokhethi ye-SpaceX Falcon Heavy.
Ukuze kuhlolwe ukuhamba kwe-VIPER, onjiniyela be-NASA's Glenn Research Center e-Cleveland badale indawo efanisiwe yenyanga enamadwala amakhulu, imiqansa, nemigodi ejulile. I-rover izohlala e-Mons Mouton, intaba eseduze nesigxobo esiseningizimu yenyanga, futhi izonikezwa umsebenzi wokuveza indawo yenyanga ukuze kukhethwe indawo yokufikela yohlelo lwe-Artemis esikhathini esizayo phakathi nomkhankaso wayo wezinsuku ezingaba yi-100.
I-NASA yabelane ngevidiyo yezivivinyo zakamuva zokuhamba ze-rover, ekhombisa amandla ayo okunqoba izinselelo ezingaba khona ezobhekana nazo endaweni yenyanga. Ukuhlola kwakuhlanganisa ukuhamba emithambekeni ewumqansa, ukunqamula ama-craters, nokuhamba enhlabathini enjengesihlabathi esisheshayo. Ukuqedwa ngempumelelo kwalokhu kuhlola kubonisa ukuthi i-VIPER ikuhlomele kahle ukuhlola isimo senyanga esimangelengele.
Njengengxenye yohlelo lwe-NASA luka-Artemis, oluhlose ukusungula indawo yokuhlala unomphela enyangeni, i-VIPER izodlala indima ebalulekile ekuhlonzeni izindawo lapho amanzi nezinye izinsiza zingakhishwa ukuze kusekelwe ukuhlala isikhathi eside enyangeni. Ukwengeza, i-VIPER mission ihlose ukwembula umsuka wamanzi ayiqhwa nokunye okuguquguqukayo enyangeni, ukulondolozwa kwawo phakathi kwezigidigidi zeminyaka, kanye nokuphunyuka kwawo enhlabathini yenyanga.
Onjiniyela be-NASA's Johnson Space Center e-Houston nabo bahlole ithuluzi lokugcina lesayensi le-VIPER, i-Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). I-TRIDENT iwumshini wokubhoboza we-rotary percussive ozosetshenziselwa ukubuyisa izinsalela zenhlabathi ukusuka kumafidi amathathu ukuya ngaphansi kwenyanga. Leli thuluzi lizohlinzeka ngedatha ebalulekile yamandla, ukubumbana, kanye nezinga lokushisa lomhlabathi wenyanga.
Ukuphothulwa ngempumelelo kokuhlolwa kokuhamba kwe-VIPER nokuhlanganiswa kwethuluzi layo lokugcina lesayensi kuletha i-NASA igxathu elilodwa eduze nokuvula izimfihlakalo zesigxobo esiseningizimu yenyanga nokuvula indlela yokuhlola inyanga ezayo.
Imithombo:
- Umkhuba we-NASA we-VIPER moon rover ushiya i-lunar lander (ividiyo)
– NASA/Ames Research Centre
– NASA/Glenn Research Centre
– NASA/Robert Markowitz
- Izikhulu zeNASA