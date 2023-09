Imishini ye-NASA ye-VERITAS Ilungiselela Ukutadisha i-Venus kusukela ku-Orbit

Umkhankaso we-NASA we-VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) uzokwethulwa phakathi neshumi leminyaka ukuze uhlole i-Venus usuka ku-orbit. Ososayensi bakholelwa ukuthi ukufunda indawo kaVenus kunganikeza ukuqonda okubalulekile kokuhlala kanye nokuvela kwamaplanethi anamadwala. Ukulungiselela lo msebenzi, ithimba lamazwe ngamazwe lesayensi ye-VERITAS muva nje lenze umkhankaso wamasonto amabili e-Iceland, lisebenzisa izindawo zentaba-mlilo njenge-analog ye-Venus.

I-Iceland yakhethwa njengendawo yokumela iVenus ngenxa yokufana kwayo kwezemvelo. Kokubili i-Iceland neVenus zinezintaba-mlilo, futhi ukufunda indawo enentaba-mlilo e-Iceland kungasiza ithimba le-VERITAS ukuthi liqonde ukuthi i-radar yomkhumbi-mkhathi izoyibona ini kuVenus. Phakathi nomkhankaso, ithimba lacwaninga ngezindawo zentaba-mlilo, izinkambu zentaba-mlilo, kanye nezindawo ezinezintaba-mlilo e-Iceland ezifana ne-Venus. Baqoqa amasampula edwala futhi benza izilinganiso ukuze bahlole ukuhwaqeka kwendawo kanye nezinye izici zamadwala.

Ukuze uthole izithombe ze-radar yasemoyeni zezindawo ezicutshungulwayo, izindiza eziholwa i-German Aerospace Center (DLR) zenziwe ngaphezu kwezindawo zase-Icelandic. Idatha ye-radar eqoqwe emoyeni izoqhathaniswa nezilinganiso zomhlabathi ezithathwe ithimba lesayensi le-VERITAS. Lokhu kuqhathanisa kuzosiza ososayensi baqonde kangcono ukubonwa kwe-radar okuzokwenziwa umkhumbi-mkhathi ozungeza iVenus.

Imishini ye-VERITAS izosebenzisa i-radar yokuvula yokwenziwa kanye ne-spectrometer eseduze ne-infrared ukuze idale amamephu omhlaba e-3D e-Venus futhi ahlukanise phakathi kwezinhlobo zamadwala ahlukene endaweni yawo. Ngokutadisha indawo kaVenus ku-orbit, ososayensi banethemba lokwembula imikhondo mayelana nengaphakathi leplanethi futhi bathole ukuqonda ngokuvela kwamaplanethi anamatshe njengoMhlaba.

