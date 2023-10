I-Novel Insights ku-Microscale Spin Interactions Ihlolwe yi-USTC Isebenzisa Izinzwa ze-Solid-State Spin Quantum

By

Abacwaningi abavela e-University of Science and Technology of China (USTC) baqale ucwaningo oluyisisekelo ukuze bathole ubunkimbinkimbi obufihliwe bokusebenzisana kwe-spin ku-microscale. Ngokusebenzisa izinzwa ze-solid-state spin quantum, ithimba lihlose ukukhanyisa umhlaba othakazelisayo wezimo ze-exotic spin.

Isimo se-spin, impahla eyisisekelo yezinhlayiya, sekuyisikhathi eside sakha umphakathi wesayensi. Idlala indima ebalulekile emikhakheni efana ne-magnetism, i-quantum computing, nesayensi yezinto zokwakha. Kodwa-ke, ukufunda izakhiwo ze-spin ku-microscale kudale izinselelo ezinkulu ngenxa yokulinganiselwa kwamasu okulinganisa akhona.

Ukuze kubhekwane nalolu daba osekunesikhathi eside lukhona, ososayensi be-USTC basungule izinzwa ze-solid-state spin quantum. Lezi zinzwa zivula indlela yokuhlola ukusebenzelana okubanzi kwe-spin ezindaweni ebezingahloliwe ngaphambilini. Ngocwaningo lwabo, ithimba lithemba ukuthola ukuqonda okujulile kokuthi ama-spins aziphatha kanjani futhi ahlanganyele ezinhlelweni eziyinkimbinkimbi.

Ngokusebenzisa amandla ayingqayizivele ezinzwa ze-solid-state spin quantum, abacwaningi sebevele benze inqubekelaphambili emangalisayo. Baye babona ngempumelelo ukusebenzisana kwe-novel spin esikalini esincane, bembula izinto ezifihliwe ebezingaziwa ngaphambilini. Isibonelo, baye baveza ukuthungwa kwe-spin yangaphandle kanye nama-spin angavamile ezintweni ezihlukahlukene, enikeza amathuba amasha entuthuko yezobuchwepheshe emikhakheni efana ne-spintronics.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Q: Kuyini ukusebenzisana kwe-spin?

Ukusebenzisana kwe-spin kubhekisela ezindleleni lapho izakhiwo ze-spin zezinhlayiya, njengama-electron, zixhumana zodwa noma nendawo ezizungezile. Lokhu kusebenzisana kuthonya izenzakalo ezihlukahlukene zomzimba ezifana ne-magnetism kanye nokuziphatha kwezinhlelo ze-quantum.

Q: Yiziphi izinzwa ze-solid-state spin quantum?

Izinzwa ze-solid-state spin quantum zingamadivayisi asungulayo anika amandla ukutholwa okunembayo kanye nokukalwa kwezakhiwo ze-spin ku-microscale. Bahlinzeka ngendlela yokuhlola ukusebenzisana kwe-spin ezintweni zokwakha nezinhlelo ebezingafinyeleleki ngaphambilini, zivula izindlela ezintsha zocwaningo lwesayensi nentuthuko yezobuchwepheshe.

Umbuzo: Iyini i-spintronics?

I-Spintronics iwumkhakha we-nanoscale electronics egxile ekusebenziseni nasekulawuleni izakhiwo zama-electron ukuze kwakhiwe amanoveli emishini kagesi. Inikeza intuthuko engaba khona ezindaweni ezifana nokugcinwa kwedatha, izinzwa kazibuthe, kanye ne-quantum computing.