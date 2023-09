I-Australia Yakha Ithuluzi Lokuxilonga Elisekelwe ku-CRISPR Lokuthola Igciwane leMonkeypox

Abacwaningi base-Australia benze ithuluzi lokuxilonga eliyisisekelo, i-MPXV-CRISPR, ukuze bathole igciwane lemonkeypox (MPXV). Leli thuluzi, elokuqala ngqa e-Australia, lisebenzisa ubuchwepheshe be-CRISPR ukuthola leli gciwane ngokunemba okumangalisayo nangesivinini. Ucwaningo, umzamo wokubambisana oholwa yi-Peter Doherty Institute for Infection and Immunity kanye ne-Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, lwanyatheliswa ku-Lancet Microbe.

Nakuba ubuchwepheshe be-CRISPR baziwa kakhulu ngamakhono abo ekuhleleni i-genome, muva nje buvele njengethuluzi elinamandla lezinjongo zokuxilonga. I-MPXV-CRISPR yakhelwe ukukhomba ukulandelana kofuzo okukhethekile okutholakala kuphela kugciwane le-MPXV. UDkt. Soo Jen Low waseNyuvesi yase-Melbourne, omunye wababhali bokuqala ababambisene nalolu cwaningo, wachaza ukuthi amathuluzi okuxilonga asekelwe ku-CRISPR asebenza njengabaseshi abanembe kakhulu, asheshe ahlonze ufuzo oluhlobene namagciwane athile.

Ithuluzi le-MPXV-CRISPR lihlelelwe ukubona igciwane “ngamagayidi” wobunjiniyela ngokusekelwe kudathabheyisi yama-genomes angu-523 MPXV. Uma i-DNA yegciwane ikhona kusampula yomtholampilo, uhlelo lwe-CRISPR luqondiswa kulokho okuhlosiwe futhi lukhiphe isignali ekhombisa ukuba khona kwegciwane. Ukuzwela nokunemba kwamaleveli ale ndlela yokuhlola aqhathaniswa nezindlela ze-PCR ezisezingeni legolide kodwa ngenzuzo yokuletha imiphumela ngengxenyana yesikhathi.

Esinye sezici ezihamba phambili ze-MPXV-CRISPR isivinini esinganikeza ngaso ukuxilongwa. Ukuxilongwa kwemonkeypox evamile kuvame ukuncika kuzilungiselelo zaselabhorethri ezimaphakathi, okungase kubangele ukubambezeleka kwezinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba kutholakale imiphumela yokuhlolwa. Ngokuphambene, i-MPXV-CRISPR ingathola igciwane emizuzwini engama-45 kuphela, okuvumela ukutholwa ngokushesha endaweni.

Ithimba labacwaningi manje lisebenzela ukulungisa i-MPXV-CRISPR ibe idivayisi ephathekayo engatshalwa ezindaweni zokunakekelwa ezweni lonke. Lokhu kuzovumela ukuxilongwa okusheshayo nokufinyeleleka kakhudlwana, ikakhulukazi ezindaweni ezikude noma izindawo ezinezinsiza ezilinganiselwe. Ithimba lihlose ukuguqula ukuphathwa kwemonkeypox, ukuthuthukisa imiphumela yesiguli, kanye nokuthuthukisa impendulo yezempilo yomphakathi ekuqubukeni kwekusasa.

Ukubambisana kocwaningo kwakuhilela i-Peter Doherty Institute, i-Walter ne-Eliza Hall Institute of Medical Research, i-Melbourne Sexual Health Centre, ne-Monash University.

Imithombo:

- I-Lancet Microbe

- Peter Doherty Institute for Infection and Immunity

- UWalter no-Eliza Hall Institute of Medical Research