Sethula i-MPXV-CRISPR: Ithuluzi Lokuxilonga Lenguquko le-Monkeypox Virus

Ithimba lososayensi abavela ku-Peter Doherty Institute for Infection and Immunity kanye ne-Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research lenze ithuluzi lokuxilonga eliyisisekelo elibizwa nge-MPXV-CRISPR. Ishicilelwe ku-Lancet Microbe, leli thuluzi lisebenzisa ubuchwepheshe be-CRISPR ukuthola igciwane lemonkeypox (MPXV) kumasampula omtholampilo ngokushesha nangokunembile, lidlula izindlela zokuxilonga ezikhona. Iqondise ngokuqondile ukulandelana kofuzo okuhlukile ku-MPXV, okwenza kube indlela yokuqala yokuxilonga esekelwe ku-CRISPR yohlobo lwayo e-Australia.

Ubuchwepheshe be-CRISPR, obaziwa ngamakhono abo okuhlela i-genome, manje sebusetshenziselwa izinjongo zokuxilonga. UDkt. Soo Jen Low, Isikhulu Socwaningo e-Doherty Institute kanye nombhali wokuqala wocwaningo, uchaza ukuxilonga okusekelwe ku-CRISPR njengabaseshi abanembile abahlonza izinkomba ezithile ezihlobene nokuba khona kwamagciwane. Endabeni ye-MPXV-CRISPR, "kuhlelwe" ukubona igciwane ngemihlahlandlela yobunjiniyela ehlanganisa izingxenye ezithile ze-DNA yegciwane.

Uma i-DNA yegciwane itholwa kusampula yomtholampilo, uhlelo lwe-CRSPR luqondiswa lapho kuhloswe khona futhi lukhiphe isignali ukukhombisa ukuba khona kwegciwane. Le ndlela yokuxilonga ifinyelela ukuzwela nokunemba okuqhathaniswayo nezindlela ze-PCR ezisezingeni legolide kodwa ngengxenye yesikhathi.

Esinye sezici ezibalulekile ze-MPXV-CRISPR ukushesha kwayo ekunikezeni ukuxilongwa. Ukuxilongwa kwamanje kwemonkeypox ngokuvamile kuthatha izinsuku ukunikeza imiphumela, kuyilapho i-MPXV-CRISPR ingathola igciwane ngemizuzu engu-45 nje. Ithimba njengamanje lisebenzela ukulungisa lobu buchwepheshe bube yidivayisi ephathekayo engasetshenziselwa ukutholwa kwegciwane lemonkeypox endaweni ezindaweni ezihlukahlukene zokunakekelwa kwempilo.

UDkt. Shivani Pasricha, Isikhulu Esiphezulu Sokucwaninga e-Walter kanye ne-Eliza Hall Institute of Medical Research kanye nomlobi ophezulu wocwaningo, ugcizelela umthelela ongase ube khona we-MPXV-CRISPR empilweni yomphakathi. Ngokuthuthukisa ukufinyelela ekuxilongweni okusheshayo nokuthembekile, ikakhulukazi ezindaweni ezinezinsiza ezilinganiselwe noma izindawo ezikude, le ndlela yokuhlola ehlukaniselwe amazwe ingase isheshise ukwelashwa futhi ithuthukise imiphumela yesiguli.

Ukusebenzisana phakathi kwezikhungo zocwaningo kwakuhilela i-Doherty Institute, i-Walter ne-Eliza Hall Institute of Medical Research, i-Melbourne Sexual Health Centre, ne-Monash University.

