Izazi Zezinkanyezi Zibuka Amagagasi Erediyo avela ku-Type Ia Supernova Okokuqala ngqa

By

Izazi zezinkanyezi zithole into engakaze ibonwe ngokuthola amaza omsakazo aphuma ku-Type Ia supernova. Lokhu kuqaphela okuhlaba umxhwele kuveza imininingwane emisha mayelana nemvelo yokuqhuma okumhlophe okuncane kanye nezindawo zakhona ezinothe nge-helium.

I-Type Ia supernovae ukuqhuma kwenuzi okwenzeka ezinkanyezini ezincane ezimhlophe. Asetshenziswa kakhulu izazi zezinkanyezi ukukala amabanga e-cosmological kanye nokutadisha ukwanda komkhathi. Nokho, indlela eqondile yohlobo lwe-Ia supernovae ayiqondwa ngokugcwele. Kukholakala ukuthi ukuqhuma kubangelwa ukunqwabelana okukhulu okuvela kunkanyezi engumngane, lapho impahla eqinisekisiwe iqukethe ikakhulukazi i-hydrogen. Kodwa-ke, kwakucatshangwa ukuthi ama-white dwarfs angaqongelela i-helium evela enkanyezini engumngane neyase ilahlekelwe ungqimba lwayo lwangaphandle lwe-hydrogen.

Enye yezimfihlakalo ezungeze ukuqhuma okuncane okumhlophe ukuziphatha kwento ehlutshiwe evela kunkanyezi engumngane. Akuzona zonke izinto eziwela ku-white dwarf; ezinye zazo zakha ifu lezinto eziyisiyingi ezizungeze uhlelo lwenkanyezi kanambambili. Bekulindeleke ukuthi amaza okushisa avela ekuqhumeni okuhamba ngale nto eyi-circumstellar azojabulisa ama-athomu futhi aphumele ekukhishweni kwamaza omsakazo anamandla. Naphezu kokuqashelwa okuningi kohlobo lwe-Ia supernovae olwenzeka phakathi kwefu le-circumstellar material, ukukhishwa kwamaza omsakazo bekungakatholwa kuze kube manje.

Ithimba labacwaningi bamazwe ngamazwe, okuhlanganisa namalungu eNyuvesi yaseStockholm kanye ne-National Astronomical Observatory yaseJapane, babone i-Type Ia supernova eyaqhuma ngo-2020. Bathola ukuthi le supernova yayizungezwe izinto eziyisiyingi ngokuyinhloko ezakhiwe nge-helium. Ukwengeza, bathole ngempumelelo amaza omsakazo avela ku-supernova. Uma kuqhathaniswa amandla amaza omsakazo aqashelwe namamodeli etiyetha, abacwaningi banqume ukuthi i-white dwarf ibilokhu ikhulisa izinto ngenani elicishe libe ngu-1/1000 wesisindo seLanga ngonyaka. Lolu uhlobo lokuqala lwe-supernova oluqinisekisiwe oluqalwa ukunqwabelana okukhulu okuvela kunkanyezi engumngane onongqimba olungaphandle oluhlanganisa ngokuyinhloko i-helium.

Ukutholwa kwamaza omsakazo avela kulolu hlobo olunothe nge-helium Ia supernova kulindeleke ukuthi kujulise ukuqonda kwethu indlela yokuqhuma kanye nezimo eziholela ku-Type Ia supernova. Ithimba labacwaningi lihlela ukuqhubeka nokusesha ukukhishwa kwemisakazo kolunye uhlobo lwe-Ia supernovae ukuze lithole imininingwane eyengeziwe ngokuziphendukela kwemvelo okuholela kulezi zenzakalo eziqhumayo.

Umthombo: "Uhlobo olutholwe ngomsakazo i-Ia supernova ene-helium-rich circumstellar material" ka-Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, U-Yashvi Sharma noDaniel Stern, Imvelo, 17 May 2023.