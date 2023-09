I-Turkish Astronomers Study NGC 2509 Open Cluster Ukusebenzisa Idatha ye-Gaia

By

Zisebenzisa idatha yesathelayithi ye-Gaia ye-ESA, izazi zezinkanyezi ezivela eNyuvesi yase-Istanbul zenze ucwaningo ngeqoqo elivulekile le-NGC 2509, elinikeza imininingwane ngemingcele yalo yesakhiwo kanye ne-astrophysical. Amaqoqo avulekile amaqembu ezinkanyezi abophene ngokukhululekile komunye nomunye futhi akhiwa kusukela efwini elifanayo le-molecular giant. I-NGC 2509, etholakala kumlaza we-Puppis, iyiqoqo elivulekile leminyaka ephakathi elingazange lifundwe kahle, nezindawo zalo eziningi ezingaqinisekile. Ukuze kuphenywe i-NGC 2509, izazi zezinkanyezi zihlaziye idatha ye-astrometric ne-photometric evela ku-Gaia Data Release 3. Zahlukanise amalungu eqoqo kusukela kosaziwayo basezindaweni futhi banquma amapharamitha ayisisekelo anembe kakhudlwana we-NGC 2509.

Ucwaningo luthole ukuthi i-NGC 2509 inokunyakaza okufanele okungu--2.72 kanye no-0.8 mas/unyaka ekunyukeni kwesokudla kanye nokwehla, ngokulandelana. Ibanga layo elilinganisiwe licishe libe yiminyaka eyi-8,200 yokukhanya, futhi ubudala bayo cishe iminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.5. Irediyasi ekhawulelayo yeqoqo icishe ibe yiminyaka eyi-16.7 yokukhanya, futhi ukubomvu kungu-0.1 mag. I-Metallicity ye-NGC 2509 ikalwa ukuze ibe sezingeni elingu-0.0152 dex, futhi ukuminyana kwayo kwezinkanyezi okumaphakathi cishe kuzinkanyezi ezingu-32.33/arcmin².

Ukwandisa uhlu lwamaqoqo egalaksi avulekile aziwayo nokufunda kabanzi ngawo kubalulekile ukuze sithuthukise ukuqonda kwethu ukwakheka nokuvela komthala wethu. Lolu cwaningo lunikela olwazini lwe-NGC 2509 futhi luhlinzeka ngolwazi olubalulekile mayelana nezakhiwo zayo. Ucwaningo olwengeziwe nocwaningo lwamaqoqo avulekile luzoqhubeka lwembula okwengeziwe mayelana nemvelo eyinkimbinkimbi yendawo yonke yethu.

Imithombo:

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

- Izazi zezinkanyezi zaseTurkey ziphenya iqoqo elivulekile i-NGC 2509 (2023, Septhemba 19) etholwe ngomhlaka-19 Septhemba 2023 [umthombo]