Ukukhanya: I-Catalyst Emangalisayo Yokuhwamuka kanye Nemiphumela Yakho Engaba Khona

Ukuhwamuka kwamanzi awuketshezi, inqubo yomzimba efundwe kahle Emhlabeni, kungase kube nesici esimangalisayo esidlalwayo: ukukhanya ngokwako. Ukuhlola kwakamuva okwenziwe abacwaningi e-Massachusetts Institute of Technology (MIT) kukhanyisele umthombo omusha wokuhwamuka okungenzeka ube nomthelela omkhulu wokuguqula amanzi awuketshezi kunokushisa kuphela. Lokhu okutholakele kubekela inselele ukuqonda kwamanje komjikelezo wamanzi futhi kuvula amathuba amasha emikhakheni eyahlukene yesayensi.

Ngokomlando, inqubo yokuhwamuka kwamanzi kuthiwa ibangelwa ukushisa. Nokho, ukungqubuzana kwezinga lokuhwamuka kwamanzi kuye kwadida izazi zezibalo nososayensi eminyakeni yamuva. Ocwaningweni olwenziwa ngo-2022, abacwaningi babona izinga lokuhwamuka elidlula umkhawulo oshisayo wamanzi awuketshezi ngamaphesenti angama-278.

Ekuqaleni benokungabaza ngalokhu okutholakele, abacwaningi be-MIT baqala ukuhlola ezinye izincazelo. Ngokuhlola kwabo, bathola ukuthi ukukhanya, lapho kungabikho ukushisa, kungabangela ukuhwamuka kwamanzi awuketshezi. Lesi sambulo siyathakazelisa ikakhulukazi ngoba amanzi aziwa ngokuyinhloko amunca ukushisa, hhayi ukukhanya. Lokhu kuchaza ukuthi kungani ukukhanya kwelanga kungangena ekujuleni kolwandle lapho amanzi ecwebile, okusivumela ukuba sibone phansi olwandle siphezulu.

Abacwaningi bathola ukuthi ngokuqondisa izibani ezinemibala entweni ye-hydrogel egcwele amanzi, bangakwazi ukukala inani lamanzi alahlekile ngenxa yokuhwamuka. Izibani ezisetshenzisiwe zazivikelwe ekushiseni, nokho zazisabangela ukujiya ukuze kwakheke phezu kwempahla.

Ngokunikezwa ngokubaluleka okungaba khona kwalokhu kutholakala, abacwaningi be-MIT baqambe lesi simo "umphumela we-photomolecular." Uma ukukhanya ngaphandle kokushisa kungaqhuba ngempela ukuhwamuka, kunemithelela ejulile ezinkambini ezifana nokukhipha usawoti emanzini. Ukusebenzisa lolu lwazi kungaholela ezinqubweni ezisebenza kahle kakhulu nezingabizi kakhulu zokususa usawoti emanzini, okungase kuphindaphindeke kathathu noma kuphindwe kane ukukhiqiza kwazo kwamanje.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Q: Ukukhanya kukubangela kanjani ukuhwamuka?

A: Abacwaningi be-MIT bathole ukuthi ukukhanya kukodwa, uma kungekho ukushisa, kungabangela ukuhwamuka kwamanzi awuketshezi. Nakuba amanzi emunca kakhulu amandla okushisa, lolu cwaningo luphakamisa ukuthi angakwazi futhi ukumunca ukukhanya, acuphe umphumela wokuhwamuka lapho evezwe kumaza okukhanya athile.

Umbuzo: Lokhu kutholakala kunamiphi imithelela?

IMP: Lokhu kuthola kuyinselele ekuqondeni okujwayelekile kokuhwamuka kwamanzi, okuholela ekuhlolweni kabusha komjikelezo wamanzi. Ngaphezu kwalokho, iveza amathuba amasha okuthuthukisa izinqubo zokukhipha usawoti emanzini, okungenzeka zizenze zisebenze kahle kakhulu futhi zingabizi kakhulu.

Umbuzo: Ingabe ikhona imizamo eqhubekayo yokuqinisekisa lokhu okutholakele?

A: Yebo, abacwaningi be-MIT sebevele baqale ukusebenzisana nabanye ochwepheshe ukuze baqinisekise futhi bahlole imiphumela yabo. Amanye amathimba ocwaningo nawo acubungula imizamo yokuphindaphinda okutholiwe, aqinisekise ukucutshungulwa kanye nokuqinisekisa okuzimele kwalokhu kutholwa okuyisisekelo.

Umbuzo: Lokhu okutholakele kungaba nomthelela kanjani ekumodeleni kokushintsha kwesimo sezulu?

IMP: Ngokuthuthukisa ukuqonda kwethu ukuhwamuka, lokhu okutholakele kunamandla okuthuthukisa ukumodela kokuguquguquka kwesimo sezulu. Okutholakele kungaba nomthelela ekuqaguleni okunembe kakhudlwana nasekuhloleni umjikelezo wamanzi kanye nomthelela wawo ezindleleni zesimo sezulu emhlabeni.

Umbuzo: Ngingayithola kuphi imininingwane eyengeziwe mayelana nalolu cwaningo?

A: Ucwaningo olwenziwe abacwaningi be-MIT lushicilelwe ku-Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).