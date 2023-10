Imininingwane Emisha Ekuqinisekisweni Kwedathasethi ye-MERRA-2 Aerosol Optical Thickness e-China

By

Ososayensi be-Aerospace Information Research Institute (AIR) ye-Chinese Academy of Sciences basanda kushicilela ucwaningo ku-Atmosphere, olusikhanyisela ngokuqinisekiswa kwedathasethi yedatha ye-MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) e-China. Le dathasethi, eyaziwa ngokuthi i-Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications version 2, ibalulekile ezifundweni zesimo sezulu, imodeli yomkhathi, ukuqapha izinga lomoya, kanye nocwaningo lwezemvelo.

Enye yezinselele okubhekenwe nayo ekuqinisekisweni kwedathasethi ye-MERRA-2 AOT e-China ukusatshalaliswa okungalingani nokuncane kwe-Aerosol Robotic Network (AERONET) esifundeni. Ukuze banqobe lokhu, ososayensi basungule i-National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). Le nethiwekhi ihlose ukuthuthukisa inqubo yokuqinisekisa futhi inikeze imininingwane enembe kakhudlwana ekusebenzeni kwedathasethi.

Imiphumela yokuqinisekisa evela ku-SIAVNET yembule okutholwe okuthakazelisayo mayelana nokunemba kwedathasethi ye-MERRA-2 AOT ngaphansi kwezimo ezihlukahlukene. Idathasethi ibonisa ukunemba okuphezulu uma i-AOT ingaphansi kuka-1.0, nomthambeka ongu-0.712 kanye nevelu eyisikwele esingu-R esingu-0.584. Kodwa-ke, iphesenti lamapheya edatha ahlangabezana nemfuneko encane ye-Global Climate Observing System (GCOS) lingaphansi kwama-60%, okubonisa isidingo sokuthuthuka okwengeziwe.

Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lugqamisa ukuthi ikhwalithi yokulingisa kwe-AOT ye-MERRA-2 iyahlukahluka ngokuya ngobude nesizini e-China. Ikhwalithi yokulingisa iphansi ezindaweni eziphakeme uma kuqhathaniswa nokuphakama okuphansi. Ukwengeza, ikhwalithi yokulingisa incike kusizini, nokusebenza okuphansi okubonwa ngesikhathi sentwasahlobo. Kodwa-ke, ikhwalithi iyathuthuka kancane kancane ezinkathini zonyaka ezilandelayo, ngekhwalithi ephezulu kakhulu ebonwa ebusika. Ukuba khona kwe-aerosol yothuli phakathi nentwasahlobo kungase kube nomthelela ekhwalithini ephansi yokulingisa.

Imizamo yokuqinisekisa egqugquzelwa i-SIAVNET ibalulekile ekuqinisekiseni ukwethembeka kwedathasethi ye-MERRA-2 AOT e-China. Lokhu okutholakele kunika amandla ososayensi ukuthi baqonde kangcono imikhawulo yedathasethi, ikakhulukazi ezifundeni ezinokulayisha okuhlukile kwe-aerosol nokuphakama, kanye nokuhluka kwesizini. Izifundo zesimo sezulu ezinembile, ukumodeliswa komkhathi, ukugadwa kwekhwalithi yomoya, nocwaningo lwezemvelo kungafinyelelwa ngokuqonda okuthuthukisiwe kokusebenza kwedathasethi esifundeni.

FAQ:

Q: Ithini isethi yedatha ye-MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT)?

A: Idathasethi ye-MERRA-2 AOT iyinsiza ebalulekile ezifundweni zesimo sezulu, ukumodela komkhathi, ukuqapha izinga lomoya, kanye nocwaningo lwezemvelo. Ihlanganisa ulwazi oluvela kumathuluzi amaningi wesathelayithi namamodeli ezinombolo, ihlinzeka ngemininingwane ebalulekile kososayensi.

Umbuzo: Iyini i-SIAVNET?

A: I-SIAVNET imele i-National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. Kuwuhlelo olusungulwe ukuthuthukisa ukuqinisekiswa kwedathasethi ye-MERRA-2 AOT e-China ngokubhekana nenselele yokusatshalaliswa okungalingani nokuncane kwamanethiwekhi okuqapha i-aerosol esifundeni.

Umbuzo: Yimiphi imiphumela yocwaningo?

A: Ucwaningo luveza ukuthi ukunemba kwedathasethi ye-MERRA-2 AOT kuncike ekulayisheni i-aerosol emkhathini. Iphinde igqamise ukuhluka ekusebenzeni kwedathasethi ngokusekelwe ekuphakameni nakwisizini, ngekhwalithi ephansi yokulingisa ebonwa ezindaweni eziphakeme kanye nenkathi yasentwasahlobo.

Umbuzo: Kungani lokhu okutholakele kubalulekile?

IMP: Lokhu okutholakele kunikeza imininingwane ebalulekile ngemikhawulo yedathasethi ye-MERRA-2 AOT e-China. Ngokuqonda ukusebenza kwedathasethi ngaphansi kwezimo ezihlukene, ososayensi bangaqinisekisa izifundo zesimo sezulu ezinembe kakhudlwana, imodeli yomkhathi, ukuqapha ikhwalithi yomoya, nocwaningo lwezemvelo esifundeni.