I-SpaceX izokwethula i-Falcon 9 Rocket ene-Starlink Satellites

I-SpaceX ihlela ukwethula i-rocket ye-Falcon 9 esuka e-Vandenberg Space Force Base ngoMsombuluko, Septhemba 11, ngo-11:57 pm Irokhethi izobe ithwele amasathelayithi e-Starlink angu-21, ayingxenye yesevisi ye-intanethi ye-SpaceX ye-broadband ye-inthanethi ye-broadband esheshayo.

Uma ukwethulwa kokuqala kubambezelekile, i-SpaceX inamathuba okuqalisa ukwenza isipele ngoLwesibili nangoLwesithathu. Le nkampani ihlose ukuletha i-booster yesiteji sokuqala ku-Of Course I Still Love You droneship e-Pacific Ocean, okuzoba indiza ye-11 yalesi sithuthukisi esithile.

Ukusakazwa bukhoma kwewebhu kokwethulwa kuzotholakala kuphrofayela ye-SpaceX ku-X (owayekade eyi-Twitter) cishe imizuzu emihlanu ngaphambi kokusuka.

I-Starlink iphrojekthi ye-SpaceX yokulangazelela ukudala umlaza we-inthanethi wesathelayithi yomhlaba wonke. Lawa masathelayithi amancane, anesisindo esingama-260 kg ngalinye, azosatshalaliswa ku-low-Earth orbit ukuze ahlinzeke ngoxhumano lwe-inthanethi olunesivinini esikhulu, olungabambeki kancane emhlabeni wonke. Ngokusetshenziswa kwamasathelayithi engeziwe angama-21, i-SpaceX izonweba imikhumbi yayo ye-Starlink ukuze ithuthukise insizakalo yayo ye-inthanethi ebanzi.

Ubuchwepheshe berokhethi be-SpaceX obusebenziseka kabusha be-Falcon 9 buvumela ukwethulwa kwesikhala esingabizi kakhulu ngokululama nokusebenzisa kabusha isigaba sokuqala serokhethi. Inkampani izuze izigigaba ezibalulekile ekufikeni nasekundizeni kabusha kwama-booster, okubonisa amandla okunciphisa izindleko zokuqalisa kanye nokwanda kokufinyeleleka esikhaleni.

Imithombo: SpaceX