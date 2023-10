I-SpaceX Falcon 9 Rocket Izokwethula Amasathelayithi e-Starlink angama-21 ukuze ajikeleze

By

I-SpaceX ilungiselela okunye ukwethulwa kwe-rocket, kulokhu izofaka amasathelayithi e-inthanethi e-Starlink angama-21 ku-orbit. Irokhethi ye-Falcon 9 izosuka eVandenberg Space Force Base yaseCalifornia ngoMgqibelo ngo-3:47 am EDT. Uma kukhona ukubambezeleka, amathuba okulondoloza ayatholakala phakathi kuka-4:23 am EDT kanye no-6:00 am EDT.

Ukwethulwa kuzosakazwa ku-akhawunti ye-SpaceX ku-X (eyayaziwa ngokuthi i-Twitter) kuqala cishe imizuzu emihlanu ngaphambi kokuthi isuswe. Uma konke kuhamba ngokohlelo, isigaba sokuqala se-Falcon 9 sizobuyela eMhlabeni futhi sihlale emkhunjini we-drone othi “Impela Ngisakuthanda” cishe imizuzu eyi-8.5 ngemuva kokwethulwa. Lokhu kuzophawula indiza ye-16 kulesi sigaba sokuqala sale rokhethi, indiza eyodwa nje eshodayo erekhodini lokuphinda lisetshenziswe yinkampani.

Ngemuva kwemizuzu engaba ngu-62.5, amasathelayithi angama-21 e-Starlink azosetshenziswa esuka esigabeni esiphezulu se-Falcon 9. Lokhu kwethulwa kuzoba umsebenzi we-SpaceX wama-75 we-orbital ngo-2023, njengoba inkampani ilwela ukufeza inhloso yayo yezindiza eziyi-100 ekupheleni konyaka, kanye nezindiza eziyi-144 ngo-2024.

Iphrojekthi ye-SpaceX's Starlink bekugxilwe kakhulu kuyo kulo nyaka, cishe u-60% wezindiza zabo ezinikezelwe ekwandiseni i-inthanethi megaconstellation. Njengamanje, cishe kunamasathelayithi asebenzayo angama-4,900 ku-Starlink, futhi leli nani lizoqhubeka nokukhula eminyakeni ezayo.

