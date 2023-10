I-SpaceX Imemezela Ukwethulwa Kwasekuseni-Ekuseni kwe-Falcon 9 Rocket

By

I-SpaceX imemezele ukwethulwa okuzayo okuvela eVandenberg Space Force Base. Inkampani ibheke u-12:47 am ngo-Oct. 21 ukuze kwethulwe irokhethi i-Falcon 9 evela ku-SLC-4E. Inhloso yalokhu kwethulwa ukusebenzisa amasathelayithi angama-21 e-Starlink ku-low-Earth orbit.

Esimeni lapho ukwethulwa kungakwazi ukuqhubeka njengoba bekuhleliwe, i-SpaceX ihlonze amathuba amathathu okwenza isipele phakathi kuka-1:23 ekuseni no-3 ekuseni ukuze ihlelwe kabusha. Ukwengeza, kunamathuba angeziwe ayisithupha okwenza isipele atholakalayo kusukela ngo-11:26 pm ngoMgqibelo kuze kube u-2:50 am ngeSonto.

Kulabo abanentshisekelo, ukusakazwa kwewebhu bukhoma okuvela ku-SpaceX kuzotholakala cishe imizuzu emihlanu ngaphambi kokwethulwa. Lokhu kuzonikeza izibukeli izibuyekezo zesikhathi sangempela futhi kuzivumele ukuba zizibonele umgomo njengoba uqhubeka.

Kuyaqapheleka ukuthi i-booster ezosekela le mishini isetshenziswe izikhathi eziyi-15 ekuqalisweni kwangaphambilini. Ngemuva kokuhlukana kwesiteji, isiteji sokuqala serokhethi kulindeleke ukuthi ihlale ku-Of Course I Still Love You Droneship ePacific Ocean. Lokhu kuphinda kusetshenziswe kuyingqopha-mlando emizamweni ye-SpaceX yokunciphisa izindleko zokuhlola indawo futhi ikwenze kusimeme.

Mayelana nomthelela wendawo, awekho ama-sonic booms okulindeleke ukuthi azwakale ngesikhathi sokwethulwa. Lezi yizindaba ezinhle kubahlali abaseduze, njengoba ama-sonic boom angaphazamisa futhi ashaqise.

Sekukonke, lokhu kwethulwa kwasekuseni yi-SpaceX kumele elinye igxathu eliya phambili emkhankasweni oqhubekayo wenkampani wokuthuthukisa nokwandisa inethiwekhi yayo ye-inthanethi yesathelayithi yomhlaba wonke.

Izincazelo:

- Irokhethi ye-Falcon 9: Imoto yokwethulwa kwezigaba ezimbili ye-orbital eyakhiwe yi-SpaceX. Yakhelwe ukuthuthwa okuthembekile nokuphephile kwamasathelayithi kanye nemithwalo ekhokhelwayo emkhathini.

- Amasathelayithi e-Starlink: Umlaza wamasathelayithi amancane asetshenziswe yi-SpaceX ngenhloso yokuhlinzeka nge-broadband yomhlaba wonke.

- Yebo Ngisakuthanda I-Droneship: Umkhumbi ozimele osetshenziswa yi-SpaceX ukuze uhlale futhi ubuyisele ama-rocket booster olwandle.

Umthombo: SpaceX (ayikho i-URL enikeziwe)