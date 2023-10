Ukulahlwa Kwesathelayithi: Ukukhathazeka Okukhulayo Kwemvelo Emkhathini

By

Amasathelayithi afinyelele esiphethweni sempilo yawo yokusebenza adala inkinga kuma-ejensi asemkhathini. Izindlela zamanje zokulahla le mikhumbi-mkhathi iwushiya ku-orbit, iwakhulisela emizileni yamathuna kude namasathelayithi asebenzayo, noma iziqondise emuva ngaseMhlabeni ukuze iphinde ingene emkhathini. Kodwa-ke, ucwaningo lwakamuva olwenziwe abacwaningi abavela eNyuvesi yasePurdue kanye ne-NOAA lubonise ukuthi ukungena kabusha komkhathi akunayo imiphumela.

Ngokwesiko, ukungena kabusha komkhathi kuthathwa njengendlela ethembekile yokulahla amasathelayithi ku-Earth orbit (LEO) ephansi. Njengoba i-LEO iye yanda ngamasathelayithi eminyakeni yamuva nje, le ndlela yokulahla iye yanda kakhulu. Nokho, ucwaningo olwanyatheliswa kuyi- Proceedings of the National Academy of Sciences lwembula ukuthi ukungena kabusha komkhathi kubangela ukuba indawo engenhla yomkhathi woMhlaba ingcoliswe izinsalela ezihwamukile zemikhumbi-mkhathi.

Ithimba labacwaningi liqaphele ukushintsha ekubunjweni kwamafu e-ion ashiywe ama-meteorite angena emkhathini. Bathola ukuthi ukushintsha kwezigxivizo zeminwe zamakhemikhali zalezi zinhlayiya kwakungenxa yokwanda kwenani lemikhumbi-mkhathi engena kabusha emkhathini. Ukuqinisekisa abakutholile, abacwaningi banamathisele amathuluzi ezindizeni futhi benza izilinganiso eziqondile zomkhathi cishe ngamamayela ayi-12 ngaphezu kwe-Alaska kanye nezwekazi lase-US.

Imiphumela yocwaningo ibonise ukugcwala okubalulekile kwezinsimbi emkhathini, okuhlanganisa i-lithium, i-aluminium, ithusi, i-lead, i-magnesium, ne-sodium, elandelwa eduze ne-satellite reentry. Ngaphezu kwalokho, abacwaningi baphinde babona ukuthi i-10% yezinhlayiya ze-aerosol ezinesibopho sokuvikela ungqimba lwe-ozone iqukethe i-aluminium.

Nakuba umthelela ogcwele walokhu okutholakele endaweni ezungezile nokushintsha kwesimo sezulu ungakacaci, abacwaningi bakholelwa ukuthi kugcizelela umthelela obalulekile wokundiza komkhathi womuntu emhlabeni. Ukuqonda imiphumela yokwanda kokugxila kwensimbi emkhathini kubalulekile ukuze kuhlolwe ubungozi obungaba khona kukho kokubili ungqimba lwe-ozone nokuphila okungaphezulu komhlaba. Kuzodingeka ucwaningo olwengeziwe ukuze kuqondwe ngokugcwele imithelela yezindlela zokulahla isathelayithi endaweni ezungezile futhi kunqunywe ukuthi ngabe amanye amasu kufanele ahlolwe yini ukuze kuncishiswe ukungcoliswa komkhathi woMhlaba.

Imithombo:

– Isihloko: Izindlela Zokulahla Isathelayithi kanye Nomthelela Wazo Emkhathini Womhlaba

– Umthombo: Izinqubo ze-National Academy of Sciences

– Incazelo: I-Low Earth Orbit (LEO) iyindawo yesikhala phakathi kwamakhilomitha angaba ngu-2000 ukusuka endaweni yoMhlaba lapho kuhlala khona amasathelayithi amaningi kanye ne-International Space Station.

– Incazelo: Ukungena kabusha komkhathi kuyinqubo lapho umkhumbi-mkhathi noma isathelayithi ingena emkhathini woMhlaba ngemva kokuqeda umsebenzi wayo noma ukufinyelela ekupheleni kokusebenza kwayo.