Ukuzisiza Kwabesifazane Nokuzihlomisa Kugcizelelwe Emcimbini Wemiklomelo

By

Abesifazane kumele babone ukuzethemba kwabo futhi banqobe isimo somphakathi esikhawulela ukukhula kwabo, ngokusho kukaNigar Shaji, umqondisi wephrojekthi we-Aditya L1 solar mission e-Indian Space Research Organisation (ISRO). Ekhuluma emcimbini othi 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' e-Tiruchi, u-Shaji uncome abesifazane abaphumelele futhi wagqamisa ukubaluleka kokuthi abesifazane bazithuthukise.

Lo mcimbi, obuhlelwe yiTiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs’ Park (TREC-STEP), ubuyingxenye yephrojekthi yokweseka izinhlangano zomphakathi ngemizamo yesimo sezulu, exhaswe yi-European Union-backed Gender Enabling Network of Innovation and EzamaBhizinisi (GENIE).

U-Shaji uxoxe ngenqubekelaphambili yomsebenzi we-Aditya L1, ozoqala ukuzungeza ubheke endaweni ye-L1 Lagrange ngoJanuwari 2024. Amaphoyinti e-Lagrange yizindawo ezisemkhathini lapho izinto zihlala zizinzile. Inkulumo kaShaji igcizelele isidingo sokuthi abesifazane bafundiswe, bazimele ngokwezimali, bakhulise izingane zabo ukuze zihloniphe wonke umuntu kungakhathalekile ubulili.

Uphinde wagcizelela ukubaluleka kokusetshenziswa kobuchwepheshe obulungele imvelo kanye negalelo losomabhizinisi emabhizinisini ezamasimo sezulu ekongiweni kwemvelo. UShaji uthe nakuba kuzoba nezinselelo kodwa azoba khona namathuba oshintsho.

Egqamisa umzamo weqembu obambe iqhaza empumelelweni ye-ISRO, u-Shaji uzwakalise ukuzibophezela kwenhlangano ekuhlomiseni nasekuthuthukiseni izimpilo zabantu ngabanye. Umcimbi waphetha ngokwethulwa kwemiklomelo kosomabhizinisi besifazane abangu-30 abavela kulo lonke elaseTamil Nadu, beqaphela impumelelo yabo.

Ngaphezu komcimbi wokuklomelisa, kube nesifundo sokufundisa ngokukhangisa ngedijithali kosomabhizinisi besifazane njengengxenye yohlelo.

Sekukonke, lo mcimbi usebenze njengenkundla yokugubha impumelelo yabesifazane ngenkathi ubakhuthaza futhi ubakhuthaza ukuthi bamukele ukuzethemba kwabo futhi balwele ukukhula komuntu siqu kanye nomsebenzi.

Imithombo:

-N/A