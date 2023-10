Amandla Aguqulayo: Izinto Ezihlakaniphile Zekusasa Elisimeme

By

Isingeniso

Ngo-2008, i-US National Academy of Engineering yahlonza izinselelo ezinkulu eziyi-14 zekhulunyaka lama-21, eziningi zazo ezidinga izinto zokwakha ezisezingeni eliphezulu. Ngalokhu kubaluleka engqondweni, i-VinFuture Foundation isanda kusingatha i-InnovaTalk Webinar ku-“Smart Materials for Energy Harvesting and Storage.” Lo mcimbi ubuhlanganise ochwepheshe bemikhakha eyahlukene ukuze baxoxe ngeqhaza lezinto ezihlakaniphile ekuthuthukisweni kobuchwepheshe bebhethri nokusebenza kahle kwamaseli elanga.

Ukuvula Amandla Amabhethri Wesifunda Esiqinile

Phakathi ne-webinar, uSolwazi Antonio Castro Neto waseNyuvesi Kazwelonke yase-Singapore wahlola umkhathizwe wobuchwepheshe bebhethri, egxile kumabhethri esimo esiqinile. Lawa mabhethri, ngokungafani nozakwabo bamanzi, asebenzisa i-electrolyte eqinile ukuthutha i-ion. Lesi sici esiyingqayizivele asigcini nje ngokuthuthukisa ukuphepha ngokususa izingozi zokushisa ngokweqile nokuqhuma kodwa futhi sibonisa izinselele ezintsha ekuqondeni ukuhamba kwe-ion ngaphakathi kokuqinile.

Ukuze kuqondwe lesi simo, uProf. Neto ugcizelele isidingo sokushintsha kusuka emibonweni evamile ye-electrochemistry kuya kumigomo ye-Solid-State Physics. Ucwaningo lweqembu lakhe lwembule indima ebalulekile ye-crystal topology kanye nejometri ekunqumeni ukuhamba kwe-ion. Ngokufunda i-Hessian Matrix, bahlonze izinto ezintathu ezibalulekile zokuhamba kwe-ion: ukuminyana kwekristalu, isivinini somsindo, kanye nesakhiwo se-topological sekristalu.

Umbono wokugcina wamabhethri e-solid-state usekuklameni izinto zenoveli ezinezakhiwo eziqinile nezibushelelezi nge-athomu. Intuthuko enkulu kulo mkhakha ingaholela ezisombululweni ezisebenza kahle nezisimeme zokugcina amandla.

Intuthuko Ekusebenzeni Kahle Kweseli Solar

UDkt. Hieu Nguyen wase-Australian National University wabelane ngemininingwane ocwaningweni olwenziwe yithimba lakhe ekuthuthukiseni ukusebenza kahle kwamaseli elanga. Ngokulinganisa i-coefficient yokumunca yezinto ezihlukene, bangakwazi ukunquma amandla ezinto okumunca ukukhanya. Lolu lwazi ludlala indima ebalulekile ekukhetheni izinto zokwakha amaseli elanga.

Ngaphezu kwalokho, uDkt. Nguyen wagqamisa ukubaluleka kokuqonda kokubili ukumuncwa kokukhanya nokuphuma ekubikezeleni i-quantum yokukhiqizwa kwama-electron ngaphakathi kwento ethile. Lolu lwazi lusiza ekwenzeni kahle ukwakheka kwamaseli elanga ukuze kuzuzwe amandla kagesi aphezulu kanye nokusebenza kahle okuphelele.

Isiphetho

I-InnovaTalk Webinar ye-VinFuture Foundation isikhanyisela ngamandla okuguqula izinto ezihlakaniphile ekuguquleni ubuchwepheshe bamandla. Kusukela kumabhethri esimo esiqinile kuya kumaseli elanga, lezi zinto zibamba ukhiye wekusasa elisimeme nelisebenza kahle. Njengoba abacwaningi beqhubeka nokudalula izimfihlakalo zokuhamba kwe-ion kanye nezici ezibonakalayo, singalindela ukuqanjwa okusha okuzobumba indawo yamandla eminyakeni ezayo.

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQ)

Umbuzo: Yiziphi izinto ezisetshenziswayo ezihlakaniphile?

IMP: Izinto ezihlakaniphile izinto ezidizayinelwe ezinezakhiwo ezisabela ku-stimu yangaphandle, njengezinga lokushisa, ukukhanya, noma ingcindezi. Banamandla okushintsha izakhiwo zabo ezingokomzimba noma zamakhemikhali ngendlela elawulwayo, okubenza bavumelane nezimo futhi basebenzise izinto ezihlukahlukene ezisetshenziswa ezihlukahlukene.

Q: Ayini amabhethri esimo esiqinile?

A: Amabhethri esimo esiqinile awuhlobo lwebhethri elisebenzisa i-electrolyte eqinile esikhundleni se-electrolyte ewuketshezi, njengoba itholakala kumabhethri okuvamile. Banikeza ukuphepha okuthuthukisiwe, ukuzinza, kanye nokuminyana kwamandla uma kuqhathaniswa nozakwabo bamanzi.

Umbuzo: Kungani kubalulekile ukusebenza kahle kwamaseli elanga?

IMP: Ukusebenza kahle kwamaseli elanga kunquma inani lokukhanya kwelanga okungaguqulwa kube amandla kagesi asebenzisekayo. Ukusebenza kahle okuphezulu kuhumusha ugesi owengeziwe okhiqizwa enanini elifanayo lokukhanya kwelanga, okuholela ekwehleni kwezindleko zokukhiqiza kanye nomthombo wamandla ozinzile.