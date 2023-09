Umlando Wokuziphendukela Kwemvelo Wembula Ukukhula Okunensayo Kwezingwenya

Ucwaningo lwakamuva olushicilelwe ku-Current Biology olunesihloko esithi “Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage” lukhanyisele ukuthi kungani izingwenya, okuhlanganisa izingwenya nezingwenya, zikhula kancane uma ziqhathaniswa nezihlobo zazo eziseduze kakhulu eziphilayo, izinyoni. Ithimba labacwaningi liphenye ngesakhiwo sangaphakathi samathambo ezinsalela kusukela kokhokho bengwenya abaneminyaka eyizigidi ezingu-200, abaziwa ngokuthi ama-crocodylomorphs, lathola ukuthi akhula kancane, afana nezingwenya zesimanje.

Abacwaningi bamangala lapho bethola ukuthi izicubu zamathambo zala ma-crocodylomorphs asendulo zazihlanganisa uhlobo olubizwa ngokuthi i-parallel-fibred bone, okubonisa izinga lokukhula phakathi kokhokho bawo abakhula ngokushesha kanye nezingwenya zanamuhla ezikhula kancane. Lokhu kutholakala kuyinselele inselele enkolelweni evamile yokuthi ukukhula kancane kwezingwenya eziphilayo kuxhumene nempilo yazo engenzi lutho, ehlala emanzini. Lawa ma-crocodylomorphs akudala ayeyizilwane ezikhuthele futhi ezisemhlabeni ngokuphelele, hhayi izilwane ezizingelayo ezikhona namuhla.

Lolu cwaningo lubandakanya nokuhlolwa kwezinsalela zengwenya eyayisanda kutholwa idlozi lengwenya elaphila eminyakeni eyizigidi ezingu-210 edlule eNingizimu Afrika. Abacwaningi bahlaziye amathambo ngaphansi kwesibonakhulu esinamandla amakhulu ukuze banqume iminyaka yokufa, izinga lokukhula lonyaka, nezici zezicubu zethambo. Lapho beqhathanisa lesi sifanekiso esisha nezinye izinhlobo ezaziwayo, babona ukuthi ukhokho wengwenya wakudala kakhulu, ngokunokwenzeka owokuqala kuleli qembu elihlanganisa nezingwenya zesimanje.

Abacwaningi bathola ukuthi izinhlobo ezinkulu zakhula kancane kunezinye izilwane ezihuquzelayo ezinkulu zesikhathi sazo, njengama-dinosaurs. Lelisu lokukhula kancane laqhubeka futhi lehla kakhulu ezinhlotsheni ze-crocodylomorph ezisanda kuvela. Ukukhula kancane kwaba yisici sawo wonke ama-crocodylomorphs awaziwayo ehla kukhokho wawo wasendulo, okuwavumela ukuba asinde esigamekweni sokuqothulwa okukhulu ekupheleni kweNkathi ye-Triassic.

Ngakolunye uhlangothi, ama-dinosaurs kukholakala ukuthi asinda ekuqothulweni okukhulu ngokukhula ngokushesha. Lo mcimbi uholele ekubambisaneni kwama-dinosaurs akhula ngokushesha kanye nama-crocodylomorphs akhula kancane enkathini elandelayo, ekugcineni kwabeka isisekelo somehluko wokukhula obonwa enzalweni yawo yesimanje, izinyoni, nama-crocodilians.

Okutholwe yilolu cwaningo kubonisa ukuthi ukungalingani kwamazinga okukhula phakathi kwezinyoni nezingwenya kwasungulwa ekuqaleni komlando wokuziphendukela kwemvelo weqembu, naphezu kokuba ukhokho wabo oyedwa eyisilwane esikhula ngokushesha. Lolu cwaningo lunomthelela ekuqondeni kwethu izici eziyinkimbinkimbi ezithonya amaphethini okukhula kanye nokuzivumelanisa nokuziphendukela kwemvelo ezinhlotsheni ezahlukene.

