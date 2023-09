I-Neptune Ekuphikisaneni: Nini Futhi Kanjani Ukubuka I-Ice Giant

I-Neptune, iplanethi yesishiyagalombili ukusuka elangeni kanye neplanethi ekude kakhulu ohlelweni lwethu sonozungezilanga, izophikiswa ngoLwesibili, Septhemba 19. Lokhu kusho ukuthi izoba semgqeni oqondile nelanga noMhlaba, iplanethi yethu ibekwe phakathi nendawo. Njengebhonasi eyengeziwe, i-Neptune izophinde yenze indlela yayo eseduze kakhulu noMhlaba, eyaziwa ngokuthi i-perigee, cishe ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuzokwenza ukuthi iplanethi ekude ibonakale inkulu futhi ikhanya esibhakabhakeni ebusuku, okudala ithuba elihle lokuyibuka.

Kusukela eNew York City, i-Neptune izovuka empumalanga cishe ngo-6:58 pm EDT futhi ibonakale emahoreni ambalwa kamuva. Endaweni yayo ephakeme kakhulu esibhakabhakeni, cishe ngo-12:51 am EDT ngoLwesithathu, Septhemba 20, iNeptune izoba ngamadigri angu-46 ngaphezu komkhathizwe. Izotholakala kumlaza wePisces.

Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi nakuba i-Neptune ise-perigee, uMhlaba kanye nomdondoshiya weqhwa kusaqhelelene ngendlela emangalisayo. Ngalesi sikhathi esiseduze kakhulu, iNeptune isazoba cishe ngamamayela ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-2.7 ukusuka emhlabeni wethu. Ukuze unikeze umbono othile, uMhlaba ne-Mars kuhlukaniswe ngesilinganiso sebanga elingamakhilomitha ayizigidi ezingu-140. Lokhu kusho ukuthi isilinganiso sebanga phakathi kweMars noMhlaba singangena phakathi koMhlaba neNeptune cishe izikhathi ezingu-20.

Ngenxa yebanga layo elikhulu, iNeptune ayikwazi ukubonakala esibhakabhakeni ngeso lenyama. Inobubanzi obungamamayela angu-31,000 (amakhilomitha angu-50,000), cishe ubukhulu obuphindwe kane kunoMhlaba, okuyenza ibe iplanethi yesine ngobukhulu esimisweni sethu sonozungezilanga. Nokho, ukubonakala kweNeptune kudinga ukusetshenziswa kwesibonakude noma isibonakude sekhwalithi kanye nezimo zezulu ezivumayo.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Sengiphetha, ukuphikisa kwe-Neptune nokuba seduze noMhlaba kunikeza ithuba elihle kakhulu lokubuka nokufunda lesi sikhondlakhondla seqhwa. Ngokusebenzisa izinto ezifanele futhi bathole indawo efanelekile, ababuka isibhakabhaka bangamangala ngezimangaliso zesimiso sethu sonozungezilanga.

