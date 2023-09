Abantu Bashayela Ukulahlekelwa Amagatsha Amaningi Esihlahleni Sokuphila, Okutholwe Kocwaningo

By

Ucwaningo olusha luxwayisa ngosongo lokuqothulwa kwenqwaba yesithupha okubangelwa imisebenzi yabantu, luthi abantu babangela ukulahlekelwa kwawo wonke amagatsha "Esihlahla Sokuphila." Lolu cwaningo, olushicilelwe ku- Proceedings of the National Academy of Sciences, luhlukile ngoba luhlola ukushabalala kwazo zonke izizukulwane hhayi nje uhlobo olulodwa.

Abacwaningi bagxile ezinhlotsheni zezilwane ezinomgogodla (ngaphandle kwezinhlanzi) futhi bathola ukuthi ezizukulwaneni ezingu-5,400 ezicwaningiwe, ezingu-73 zase zishabalele eminyakeni engu-500 edlule, kanti eziningi zazo zanyamalala eminyakeni engamakhulu amabili edlule. Leli zinga lokushabalala liphakeme kakhulu kunalokho obekungalindelwa ngokusekelwe ezilinganisweni ezivela emlandweni wezinsalela.

Izinto ezenziwa abantu njengokucekelwa phansi kwemvelo, ukudoba ngokweqile, nokuzingela kubhekwa njengembangela eyinhloko yale nkinga yokushabalala. Ukulahlekelwa kohlobo olulodwa kungaba nemiphumela efinyelela kude kuyo yonke i-ecosystem. Omunye umbhali walolu cwaningo, uGerardo Ceballos, ugqamisa ukuphuthuma kwalesi simo, ethi, "Okusikhathazayo ukuthi ... silahlekelwa izinto ngokushesha okukhulu, kangangokuthi kithina, kubonisa ukuwa kwempucuko."

Nakuba bonke ochwepheshe bevuma ukuthi izinga lamanje lokuqothulwa kwezilwane liyethusa, ukuthi lokhu kusho ukushabalala kwenqwaba yesithupha kuyimpikiswano. Ososayensi bachaza ukushabalala okukhulu njengokulahleka kwezinhlobo ezingama-75% ngesikhathi esifushane. NgokukaRobert Cowie, isazi sezinto eziphilayo eNyuvesi yaseHawaii, esebenzisa le ncazelo, ukushabalala kwenqwaba yesithupha akukenzeki.

Nokho, okutholwe ocwaningweni lwawo wonke amagatsha eSihlahla Sokuphila alahlekile kugcizelela ukuqina kwesimo. Lolu cwaningo lubonisa isidingo esiphuthumayo sesinyathelo sokulondoloza izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo nokuvikela ikusasa lesintu.

Imithombo:

– Ceballos, G., et al. (2023). Ukuqothulwa kwezinto eziphilayo ngokuqothulwa kwenqwaba okuqhubekayo okuphawulwa ukulahlekelwa nokuncipha kwenani lezilwane ezinomgogodla. Izinqubo zeNational Academy of Sciences.

- Ekuseni, Septhemba 20, 2023