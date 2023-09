Abantu Abashayela Ukulahleka Kwamagatsha Wonke Esihlahla Sokuphila, Ixwayisa Isifundo Esisha

Ucwaningo lwakamuva olushicilelwe ku- Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) luveze ukuthi abantu babangela ukushabalala kwawo wonke amagatsha "Esihlahla Sokuphila," okuphakamisa ukukhathazeka mayelana nokuqothulwa kwenqwaba yesithupha okungenzeka. Ucwaningo, olwenziwa abacwaningi e-National Autonomous University of Mexico, lugxile ekuqothulweni kwazo zonke izizukulwane, okuyizigaba phakathi kwezinhlobo nemindeni.

Ngokungafani nezifundo zangaphambilini ezihlola kuphela ukulahleka kwezinhlobo zohlobo ngalunye, lolu cwaningo luhlaziya ukushabalala kwaso sonke isizukulwane. Kunegalelo elikhulu ngoba kunikeza ukuqonda okujulile kwamazinga amanje okushabalala. USolwazi Gerardo Ceballos, omunye wababhali ababambisene nalolu cwaningo, ukugcizelele ukuthi inkinga yokushabalala kwemvelo imbi kakhulu njengenkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu kodwa isikhathi esiningi ayinakwa.

Ngokuhlola idatha evela ku-International Union for Conservation of Nature (IUCN), abacwaningi bathola ukuthi izizukulwane ezingama-73 sezishabalele eminyakeni engama-500 edlule, nokushabalala okuningi kwenzeka emakhulwini amabili eminyaka adlule. Lokhu kuyethusa, njengoba kusekelwe emazingeni adlule okushabalala, imikhakha emibili kuphela okufanele ngabe ilahleka ngesikhathi esifanayo.

Ucwaningo lubalula imisebenzi yabantu njengokucekelwa phansi kwendawo, ukudoba ngokweqile, nokuzingela njengezimbangela eziyinhloko zalokhu kushabalala. Ukulahlekelwa ngisho nohlobo olulodwa kungaba nemiphumela efinyelela kude kuma-ecosystem. Abacwaningi bakholelwa ukuthi kudingeka isinyathelo esiphuthumayo ukuze kuvinjelwe ukulahlekelwa okwengeziwe nokuwohloka kwempucuko.

Nakuba kukhona ukuvumelana phakathi kochwepheshe ukuthi izinga lamanje lokuqothulwa liyashaqisa, ukuthi liyahlangabezana yini nemibandela yokuqothulwa kwenqwaba yesithupha kusalokhu kuyimpikiswano. Ukushabalala okukhulu kuchazwa njengokulahleka kwezinhlobo ezingama-75% ngesikhathi esifushane. Kodwa-ke, uma amazinga amanje okushabalala ephikelela noma anda, ukushabalala okukhulu kungase kwenzeke.

Ababhali balolu cwaningo bagqamisa isidingo sokubeka phambili ukuvikelwa nokubuyiselwa kwezindawo zemvelo ukuze kuvinjelwe ukushabalala okwengeziwe. Bakholelwa ukuthi kusengenzeka ukonga izinhlobo eziningi uma kuthathwa izinyathelo ngokushesha.

Imithombo: Izinqubo ze-National Academy of Sciences (PNAS)

Izincazelo:

Isizukulwane: Ekuhlukaniseni izinto eziphilayo, uhlobo lwezinga phakathi kwezinhlobo kanye nomndeni.

Izinhlobo: Iqembu lezinto eziphilayo ezinezimpawu ezifanayo futhi ezingazalana ukuze zikhiqize inzalo evundile.

Ukuqothulwa Okukhulu: Ukulahlekelwa okusheshayo kwephesenti elibalulekile lezinhlobo zezilwane phakathi nesikhathi esifushane, okuholela ezinguqukweni ezinkulu zemvelo nezokuziphendukela kwemvelo.

Isihlahla Sokuphila: Ukumelwa okungokomfanekiso kobudlelwane phakathi kwezinhlobo ezahlukene zezilwane, ukulandelela umlando wazo wokuziphendukela kwemvelo ubuyela kukhokho oyedwa.