Ososayensi Bathola I-Chemical Mechanism ye-Silica-Coated Nanodiamonds ye-Quantum Computing kanye ne-Biolabeling

Abacwaningi abavela eSan Jose State University (SJSU) bathole indlela yokuhlanganisa ebangela ukwakheka kwamagobolondo e-silica afanayo kuma-nanodiamonds. Ithimba lisebenzise ama-X-ray anamandla akhiqizwe yi-Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) e-SLAC National Accelerator Laboratory ukuze lihlole ama-nanomaterials. Imiphumela, eshicilelwe kujenali i-ACS Nanoscience Au, ihlinzeka ngemininingwane ebalulekile ngamakhemikhali ahilelekile ekwakhiweni kwama-nanodiamond ane-silica.

Ama-nanodiamond angamadayimane okwenziwa ama-ultra-amancane anezakhiwo eziphawulekayo. Naphezu kobukhulu bawo obuncane, ama-nanodiamond anama-carbon lattice aphelele, futhi angabonisa ukusabela kumagnetic field, amasimu kagesi, nokukhanya ekamelweni lokushisa. Lezi zici eziyingqayizivele zenza ama-nanodiamond afanelekele izinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene, okuhlanganisa i-quantum computing kanye ne-biolabeling yamaseli.

Ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwama-nanodiamonds, abacwaningi baye baphendukela ekumbozeni izinhlayiya zedayimane nge-silica. I-silica ayinikezi nje kuphela igobolondo elibushelelezi nelivikelayo lama-nanodiamonds kodwa futhi livumela ukuguqulwa kwendawo. Ngokungeza amathegi athile ku-silica coating, ososayensi bangaqondisa ama-nanodiamond ukuze aqondise amaseli noma izindawo ezithile. Lokhu kulawula ukunyakaza kwe-nanodiamond kunemithelela ebalulekile ekusetshenzisweni kwe-biomedicine ne-biotechnology.

Sekuyiminyaka engaphezu kweshumi ososayensi bedidwa indlela eyabangela ukwakheka koqweqwe lwe-silica kuma-nanodiamonds. Abacwaningi be-SJSU bathole ukuthi amaqembu amakhemikhali otshwala endaweni ye-nanodiamond adlala indima ebalulekile ekusizeni ukukhula kwamagobolondo e-silica. Bathole ukuthi ukwethulwa kwe-ammonium hydroxide nge-ethanol ngesikhathi senqubo yokumboza kuholela ekukhiqizweni kwala maqembu otshwala.

Ukuhlola izindawo ezifihliwe ngaphansi kwe-silica coating, abacwaningi e-SJSU basebenzise izindawo ze-X-ray ze-SSRL. Basebenzise inzwa ye-transition edge, ithemometha ezwela kakhulu, ukuze babone ukushintsha kwezinga lokushisa futhi baziguqule zibe amandla e-X-ray. Nge-X-ray absorption spectroscopy (XAS), ithimba laphenya izindawo zama-nanodiamonds laphinde lakala ukujiya kwe-silica enamathela esikalini se-nanometer. Imiphumela ibonise ukusebenza kwe-XAS yokufunda izinto ezingaphansi kwamanzi njengama-nanodiamonds.

Ulwazi oluzuzwe ekuqondeni indlela yokubopha ama-nanodiamond ahlanganiswe nesilica luvulela abacwaningi izindlela ezintsha. U-Abraham Wolcott, umphenyi oyinhloko walolu cwaningo, uhlela ukuhlola ukusetshenziswa kwezinye izinto, njenge-titanium ne-zinc oxides, ukumboza ama-nanodiamond. Lezi ezinye ezinembongolo zingase zikhulise ukusetshenziswa kwama-nanodiamonds ekuzweni kwe-quantum nokulebula kwebhayoloji.

Okutholwe kulolu cwaningo kunikeza ukuqonda okubalulekile kukhemikhali yezingubo ze-nanodiamond futhi kunikeza amathuba okwenza kahle igobolondo le-silica nokuhlola ezinye izinto zokumboza. Ngokuqonda kangcono indlela yamakhemikhali engemuva kwama-nanodiamond ahlanganiswe ne-silica, abacwaningi bangaqhubeka nokuvula amandla alawa madayimane amancane e-quantum computing kanye ne-biolabeling applications.

Source:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond usebenzisa i-Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). I-DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033