Ukuphumelela Ekuxilongweni: I-CRISPR Technology Ithola I-Monkeypox Virus ngokunemba okungakaze kubonwe kanye nesivinini

Ososayensi abavela ku-Peter Doherty Institute for Infection and Immunity kanye ne-Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research benze ithuluzi lokuxilonga eliguquguqukayo elibizwa nge-MPXV-CRISPR. Ishicilelwe ku-Lancet Microbe, ucwaningo lwabo lokusebenzisana lubonisa amandla obuchwepheshe be-CRISPR ekutholeni igciwane lemonkeypox (MPXV) ngokunemba okungenakuqhathaniswa nangesivinini.

Nakuba i-CRISPR yaziwa kabanzi ngamakhono ayo okuhlela izakhi zofuzo, isanda kusetshenziswa ukuklama amathuluzi okuxilonga azwela kakhulu. I-MPXV-CRISPR isebenza “njengomphenyi onembe kakhulu,” ehlonza ngokushesha izinto ezithile zofuzo ezihlobene negciwane kumasampula omtholampilo. Abacwaningi bahlele ithuluzi ukuze baqondise ukulandelana kofuzo okuyingqayizivele ku-MPXV, besebenzisa i-database ye-523 MPXV genomes ukwakha "imihlahlandlela" edingekayo yokubophezela ku-DNA yegciwane.

Uma i-DNA yegciwane ikhona kusampula yomtholampilo, isistimu ye-CRISPR iqondiswa kulokho okuqondiwe futhi ikhiphe isignali ebonisa ukuba khona kwegciwane. Ukuzwela nokunemba okutholwe yi-MPXV-CRISPR kuqhathaniswa nezindlela ze-PCR ezisezingeni legolide kodwa isikhathi sokuhlola esinciphe kakhulu.

Esinye sezici zempumelelo ye-MPXV-CRISPR ijubane lokuxilongwa. Ukuxilongwa kwamanje kwemonkeypox kuvame ukubandakanya ukuhlolwa kwaselabhorethri okumaphakathi, okungathatha izinsuku ezimbalwa ukuthola imiphumela. Ngokuphambene, i-MPXV-CRISPR ingathola igciwane ngemizuzu engama-45 emangalisayo.

Ukuze kuhlangatshezwane namazinga abekwe yi-World Health Organization, ithimba locwaningo lihlose ukulungisa i-MPXV-CRISPR ibe idivayisi ephathekayo ukuze itholwe endaweni ezindaweni zokunakekelwa. Lobu buchwepheshe bunamandla okuguqula ukuphathwa kwemonkeypox, bunikeze ukufinyelela okusheshayo ekuxilongweni okunembile, ikakhulukazi ezindaweni ezinomkhawulo wezinsiza nezikude. Ngokusheshisa ukwelashwa kanye nokwenza ngcono imiphumela yesiguli, indlela ehlukaniselwe izindawo zokuhlola ingase ithuthukise kakhulu izimpendulo zezempilo zomphakathi ekuqubukeni kwemonkeypox.

Ucwaningo lwenziwe ngokubambisana nesikhungo sezempilo socansi saseMelbourne kanye neMonash University. Abacwaningi bakholelwa ukuthi i-MPXV-CRISPR imele intuthuko enkulu emkhakheni wokuxilongwa futhi inesithembiso sokuguqula ukuphathwa kwezifo esikhathini esizayo.

I-Lancet Microbe. (2023). Ukutholwa ngokushesha kwegciwane lemonkeypox kusetshenziswa i-CRISPR-Cas12a mediated assay: ukuqinisekiswa kwelabhorethri kanye nocwaningo lokuhlola.